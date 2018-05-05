Туре хочет продолжить выступать в АПЛ после ухода из «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре, который покинет «горожан» по завершении сезона, хочет продолжить выступления в АПЛ.

34-летний футболист принял решение остаться в стране, где он провел лучшие годы своей карьеры. Ивуариец убежден, что его физическая форма по-прежнему позволяет ему конкурировать на самом высоком уровне.

Хавбек со своей семьей проживает на северо-западе страны. Поэтому, как предполагает источник, потенциальными вариантами для продолжения его карьеры являются «Эвертон», «Бернли» и «Хаддерсфилд».

Напомним, Туре выступает в Премьер-лиге с 2010 года. В составе «Манчестер Сити» он трижды становился чемпионом Англии.