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  • РФПЛ. «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск» и обошел «Зенит» и ЦСКА в турнирной таблице

РФПЛ. «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск» и обошел «Зенит» и ЦСКА в турнирной таблице

5 мая 2018, 12:55
9

«Краснодар» добыл минимальную победу в гостях над «СКА-Хабаровск» в поединке 29 тура РФПЛ. Единственный гол на свой счет записал полузащитник Виктор Классон, отличившийся в компенсированное к первому тайму время.

Отметим, что у хабаровчан был отличный шанс вырвать ничью в самом конце матча, однако нападающий Максим Канунников не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

СКА-Хабаровск – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Классон, 45+1.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Кабутов, Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон (Жоаозиньо, 77), Смолов.

Нереализованный пенальти: Канунников, 90+2.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Краснодар
Комментарии (9)
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Vladimir93rus
1525514572
Эх , если б Краснодар не сыграл в ничью с анжи и не проиграл Уфе , бился бы за чемпионство . Ну ещё ничья с динамо ( а у СКА прям реально в 2018 году мяч в ворота не идёт , сглазили походу
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insider_retro
1525514832
Даже с пеналя не зашло...)) Голеадор!...(( В КП несколько игроков за сердце схватились от несостоявшегося кэфа на ничьей!!..))
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BarStep
1525515805
Понятно, что Краснодар на голову выше классом СКА..., а кому было легко в Хабаровске? Все выгрызали там победы... Пендаль однозначно был.. Краснодарцев с победой..
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Полная Канистра
1525515977
как этого кануну хотели в Спартак пихнуть он даже и пенальти не может реализовать да уж как хорошо кончается что не взяли его этого столба
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Ganymed1
1525530209
Быков с победой! Еськов 3,2,1
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