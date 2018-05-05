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    РФПЛ. «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск» и обошел «Зенит» и ЦСКА в турнирной таблице

    «Краснодар» добыл минимальную победу в гостях над «СКА-Хабаровск» в поединке 29 тура РФПЛ. Единственный гол на свой счет записал полузащитник Виктор Классон, отличившийся в компенсированное к первому тайму время.

    Отметим, что у хабаровчан был отличный шанс вырвать ничью в самом конце матча, однако нападающий Максим Канунников не сумел реализовать пенальти.

    Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

    СКА-Хабаровск – Краснодар – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Классон, 45+1.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Кабутов, Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон (Жоаозиньо, 77), Смолов.

    Нереализованный пенальти: Канунников, 90+2.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.05.2018 12:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +56

      Ganymed1 5 мая 2018, 17:23

      Быков с победой! Еськов 3,2,1

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 мая 2018, 13:26

      как этого кануну хотели в Спартак пихнуть он даже и пенальти не может реализовать да уж как хорошо кончается что не взяли его этого столба

      4
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 5 мая 2018, 13:23

      Понятно, что Краснодар на голову выше классом СКА..., а кому было легко в Хабаровске? Все выгрызали там победы... Пендаль однозначно был.. Краснодарцев с победой..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 13:07

      Даже с пеналя не зашло...)) Голеадор!...((
      В КП несколько игроков за сердце схватились от несостоявшегося кэфа на ничьей!!..))

      11
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > insider_retro 5 мая 2018, 13:23

      Быки вперед,,, ставил на ничью, болею за быков!!

      4
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus 5 мая 2018, 13:02

      Эх , если б Краснодар не сыграл в ничью с анжи и не проиграл Уфе , бился бы за чемпионство . Ну ещё ничья с динамо ( а у СКА прям реально в 2018 году мяч в ворота не идёт , сглазили походу

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +358

      Vladimir93rus > 5 мая 2018, 13:03

      Это точно ))))

      -1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > Vladimir93rus 5 мая 2018, 13:15

      таких - "Эх, если б" - у каждой команды наберется с десяток, так что в таблице все по совести - кто на что наиграЛ.)))

      6
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > 5 мая 2018, 13:16

      ванга прям..

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