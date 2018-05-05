РФПЛ. «Краснодар» победил «СКА-Хабаровск» и обошел «Зенит» и ЦСКА в турнирной таблице

«Краснодар» добыл минимальную победу в гостях над «СКА-Хабаровск» в поединке 29 тура РФПЛ. Единственный гол на свой счет записал полузащитник Виктор Классон, отличившийся в компенсированное к первому тайму время.

Отметим, что у хабаровчан был отличный шанс вырвать ничью в самом конце матча, однако нападающий Максим Канунников не сумел реализовать пенальти.

Чемпионат России. РФПЛ. 29 тур

СКА-Хабаровск – Краснодар – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Классон, 45+1.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов (Никифоров, 78), Кабутов, Федотов (Казанков, 72), Канунников, Секульски (Маркович, 28).

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев (Калинин, 82), Газинский, Петров, Перейра (Шишкин, 66), Классон, Вандерсон (Жоаозиньо, 77), Смолов.

Нереализованный пенальти: Канунников, 90+2.

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