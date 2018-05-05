Канунников, Секульски – в атаке «СКА-Хабаровска» на матч с «Краснодаром»; Мамаев, Вандерсон, Смолов сыграют у гостей

Атака у хабаровчан беззубая - 16 мячей в 28 играх... Никакой угрозы для гостей...
Казалось бы...
Краснодару не под каким соусом спотыкаться нельзя...
Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура РФПЛ между хабаровским «СКА-Хабаровском» и «Краснодаром».
«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов, Канунников, Секульски.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.
Встреча начнется в 11:00 по Москве на хабаровском стадионе имени В.И. Ленина.
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