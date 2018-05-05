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    Канунников, Секульски – в атаке «СКА-Хабаровска» на матч с «Краснодаром»; Мамаев, Вандерсон, Смолов сыграют у гостей

    Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура РФПЛ между хабаровским «СКА-Хабаровском» и «Краснодаром».

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов, Канунников, Секульски.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

    Встреча начнется в 11:00 по Москве на хабаровском стадионе имени В.И. Ленина.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    05.05.2018 10:20
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70527

      insider_retro 5 мая 2018, 10:24

      Атака у хабаровчан беззубая - 16 мячей в 28 играх... Никакой угрозы для гостей...
      Казалось бы...
      Краснодару не под каким соусом спотыкаться нельзя...

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