Канунников, Секульски – в атаке «СКА-Хабаровска» на матч с «Краснодаром»; Мамаев, Вандерсон, Смолов сыграют у гостей

Стали известны стартовые составы команд на матч 29 тура РФПЛ между хабаровским «СКА-Хабаровском» и «Краснодаром».

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Димидко, Пуцко, Гришко, Наваловский, Савичев, Самсонов, Кабутов, Федотов, Канунников, Секульски.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Перейра, Классон, Вандерсон, Смолов.

Встреча начнется в 11:00 по Москве на хабаровском стадионе имени В.И. Ленина.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!