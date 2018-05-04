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    УЕФА открыл дисциплинарные дела по итогам матча «Атлетик» – «Спартак». Игра прошла в феврале 

    УЕФА открыл два дисциплинарных дела по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2).

    Болельщики москвичей обвиняются в том, что они бросали предметы на поле, жгли файеры, а также устраивали беспорядки.

    Болельщики испанской команды обвиняются в тех же нарушениях, что и московские фанаты. Также «Атлетику» предъявлены обвинения в неподобающей организации игры.

    Матч «Атлетик» – «Спартак» состоялся 22 февраля. Дела будут рассмотрены 31 мая.

    Источник: УЕФА

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    04.05.2018 21:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:09

      запоздали что-то очень, вроде всегда после матча все рассматривают а тут столько времени уже прошло.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 5 мая 2018, 08:16

      Просто в УЕФА кому то потребовались деньги.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Bobafett 5 мая 2018, 00:01

      Эстонцы что ли?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 мая 2018, 23:09

      дырявая европа все козлит когда ей хозяева пиндосы говорят че делать !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      xColaz 4 мая 2018, 22:26

      Хех европейцы так зассали, что до сих пор коленки дрожат

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 мая 2018, 21:58

      ни фига се уже пироги остыли а они вспомнили про это

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6311

      порт 4 мая 2018, 21:57

      Нормальное свинское поведение. Чего докопались?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 4 мая 2018, 21:46

      Лучше поздно, чем никогда)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 4 мая 2018, 21:35

      они там *банулись?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 4 мая 2018, 21:17

      а что, срока давности нет?

      4
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