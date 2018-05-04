УЕФА открыл два дисциплинарных дела по итогам ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Атлетиком» и «Спартаком» (1:2).

Болельщики москвичей обвиняются в том, что они бросали предметы на поле, жгли файеры, а также устраивали беспорядки.

Болельщики испанской команды обвиняются в тех же нарушениях, что и московские фанаты. Также «Атлетику» предъявлены обвинения в неподобающей организации игры.

Матч «Атлетик» – «Спартак» состоялся 22 февраля. Дела будут рассмотрены 31 мая.