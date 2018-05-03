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    ПСВ придется выплатить «Челси» 10 миллионов за арендованного ван Гинкела

    В ПСВ рассматривают возможность выкупа трансфера полузащитника «Челси» Марко ван Гинкела, который выступает в голландском клубе на правах аренды, сообщает Football London.

    25-летний футболист обойдется ПСВ в 10 миллионов фунтов стерлингов. Именно в такую сумму оценили своего игрока в «Челси». И именно в такую сумму он обошелся лондонцам в 2013 году, когда переходил из «Витесса».

    Напомним, что за это время он побывал в аренде у «Милана», «Сток Сити» и «Витесса».

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 08:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 3 мая 2018, 10:31

      Ганкела ?))) - Ручки после праздников дрожат ?

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