ПСВ придется выплатить «Челси» 10 миллионов за арендованного ван Гинкела

В ПСВ рассматривают возможность выкупа трансфера полузащитника «Челси» Марко ван Гинкела, который выступает в голландском клубе на правах аренды, сообщает Football London.

25-летний футболист обойдется ПСВ в 10 миллионов фунтов стерлингов. Именно в такую сумму оценили своего игрока в «Челси». И именно в такую сумму он обошелся лондонцам в 2013 году, когда переходил из «Витесса».

Напомним, что за это время он побывал в аренде у «Милана», «Сток Сити» и «Витесса».