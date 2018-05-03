Ди Франческо заявил, что «Рома» потратила некоторое время матча с «Ливерпулем» впустую

Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2). В следующий раунд прошли британцы.

«Я в гневе и сожалении. Мы могли выйти в финал, но потратили некоторое время впустую. Зато набрались опыта. Удручает плохая реализация моментов. Однако за вторую половину встречи хочу похвалить команду», – сказал тренер.

В первом матче римляне проиграли со счетом 2:5.

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал