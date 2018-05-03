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    Ди Франческо заявил, что «Рома» потратила некоторое время матча с «Ливерпулем» впустую

    Главный тренер итальянской «Ромы» Эусебио Ди Франческо прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (4:2). В следующий раунд прошли британцы.

    «Я в гневе и сожалении. Мы могли выйти в финал, но потратили некоторое время впустую. Зато набрались опыта. Удручает плохая реализация моментов. Однако за вторую половину встречи хочу похвалить команду», – сказал тренер.

    В первом матче римляне проиграли со счетом 2:5.

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.05.2018 01:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 3 мая 2018, 05:31

      Потратить время впустую в 1тайме заставил соперник, так же как и в большей части первого матча.

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