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    Зидан: «Мне действительно нравится Джованни Симеоне»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что ему импонирует нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне.

    В минувшие выходные 22-летний футболист, который является сыном тренера «Атлетико» Диего Симеоне, отметился хет-триком в ворота «Наполи» (3:0) в матче 35 тура Серии А. Таким образом он помог лидирующему «Ювентусу» оторваться от неаполитанцев в турнирной таблице на четыре очка за три тура до финиша чемпионата.

    «В игре с «Наполи» Джованни был очень хорош. Я рад за него, а также за «Ювентус». Благодарю его за «бьянконери». Я действительно люблю его как футболиста», – сказал Зидан.

    Напомним, что Зидан в бытность игроком защищал цвета «Ювентуса» с 1996 по 2001 год.

    Источник: Tribalfootball

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    02.05.2018 14:44
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