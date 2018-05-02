Зидан: «Мне действительно нравится Джованни Симеоне»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан признался, что ему импонирует нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне.

В минувшие выходные 22-летний футболист, который является сыном тренера «Атлетико» Диего Симеоне, отметился хет-триком в ворота «Наполи» (3:0) в матче 35 тура Серии А. Таким образом он помог лидирующему «Ювентусу» оторваться от неаполитанцев в турнирной таблице на четыре очка за три тура до финиша чемпионата.

«В игре с «Наполи» Джованни был очень хорош. Я рад за него, а также за «Ювентус». Благодарю его за «бьянконери». Я действительно люблю его как футболиста», – сказал Зидан.

Напомним, что Зидан в бытность игроком защищал цвета «Ювентуса» с 1996 по 2001 год.