Гаджиев: «Для победы в РФПЛ необходима более стабильная, качественная игра. У «Зенита» ее нет»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что в данный момент «Зенит» не способен выиграть РФПЛ, поскольку не имеет для этого необходимой игры. По мнению специалиста, для победы в РФПЛ нужно показывать более стабильный и качественный футбол, которого сейчас нет у петербуржцев.

«Манчини? Вы же знаете, что тренер всегда не прав. Нет? И про Луческу год назад так говорили… Поэтому я, как правило, в большинстве случаев на стороне тренеров. Ну, если нет откровенного хамства по части нашей жизни или российского футбола.

Мог ли Манчини сработать лучше, я не знаю. Смотрите, что говорит сэр Алекс Фергюссон: «Если у клуба есть свободные деньги, есть традиции и есть руководство, которое понимает, что такое профессиональный футбол, тогда тренер может сделать результат. И если даже чего-то одного (одного!) из этих трех составляющих не хватает, то тренеру сложно достичь высокого результата».

У «Зенита» давным-давно самые большие возможности в России. С тех пор, когда «Газпром» стал главным спонсором команды. «Зенит» развивался, не стоял на месте. Становился сильнее, мощнее, выиграл Кубок УЕФА. Но… не сбылись ожидания, хоть и базировались они на реальных возможностях. И с точки зрения наличия финансов, уровня организации, ведь серьезные люди управляют клубом.

Говорить, что проблема, в Манчини или еще в ком-то, не стал бы. Понятно, что «Зенит» в этом году должен был играть лучше. То ли дело в том, что акценты неправильно расставляет главный тренер, то ли есть проблемы во взаимоотношениях – со стороны об этом судить тяжело. Но то, что «Зенит» не показывает игры и того результата, который ждут, не реализует потенциал – это так. Почему? Сложно сказать.

Мы говорили о команде, волевом стержне, единстве. В этом смысле к «Зениту» нельзя предъявлять претензий. Мне нравится, как команда реагирует в последних играх на забитые голы, на пропущенные. Видно, что коллектив очень переживает за игру, за результат. Как радовалась команда, когда забила на последних минутах динамовцам Москвы. Как радовалась команда, когда забивала голы «Арсеналу». Говорить о каком-то безразличии, инертности, не приходится. Но, для того, чтобы выигрывать наш чемпионат, необходима более стабильная, качественная игра. Ее у «Зенита» нет», – сказал Гаджиев.