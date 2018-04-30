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  • Гаджиев: «Для победы в РФПЛ необходима более стабильная, качественная игра. У «Зенита» ее нет»

Гаджиев: «Для победы в РФПЛ необходима более стабильная, качественная игра. У «Зенита» ее нет»

30 апреля 2018, 15:28
7

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев считает, что в данный момент «Зенит» не способен выиграть РФПЛ, поскольку не имеет для этого необходимой игры. По мнению специалиста, для победы в РФПЛ нужно показывать более стабильный и качественный футбол, которого сейчас нет у петербуржцев.

«Манчини? Вы же знаете, что тренер всегда не прав. Нет? И про Луческу год назад так говорили… Поэтому я, как правило, в большинстве случаев на стороне тренеров. Ну, если нет откровенного хамства по части нашей жизни или российского футбола.

Мог ли Манчини сработать лучше, я не знаю. Смотрите, что говорит сэр Алекс Фергюссон: «Если у клуба есть свободные деньги, есть традиции и есть руководство, которое понимает, что такое профессиональный футбол, тогда тренер может сделать результат. И если даже чего-то одного (одного!) из этих трех составляющих не хватает, то тренеру сложно достичь высокого результата».

У «Зенита» давным-давно самые большие возможности в России. С тех пор, когда «Газпром» стал главным спонсором команды. «Зенит» развивался, не стоял на месте. Становился сильнее, мощнее, выиграл Кубок УЕФА. Но… не сбылись ожидания, хоть и базировались они на реальных возможностях. И с точки зрения наличия финансов, уровня организации, ведь серьезные люди управляют клубом.

Говорить, что проблема, в Манчини или еще в ком-то, не стал бы. Понятно, что «Зенит» в этом году должен был играть лучше. То ли дело в том, что акценты неправильно расставляет главный тренер, то ли есть проблемы во взаимоотношениях – со стороны об этом судить тяжело. Но то, что «Зенит» не показывает игры и того результата, который ждут, не реализует потенциал – это так. Почему? Сложно сказать.

Мы говорили о команде, волевом стержне, единстве. В этом смысле к «Зениту» нельзя предъявлять претензий. Мне нравится, как команда реагирует в последних играх на забитые голы, на пропущенные. Видно, что коллектив очень переживает за игру, за результат. Как радовалась команда, когда забила на последних минутах динамовцам Москвы. Как радовалась команда, когда забивала голы «Арсеналу». Говорить о каком-то безразличии, инертности, не приходится. Но, для того, чтобы выигрывать наш чемпионат, необходима более стабильная, качественная игра. Ее у «Зенита» нет», – сказал Гаджиев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Гаджиев Гаджи
Комментарии (7)
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Федя Кабак
1525092295
денежный мешок просто скупает игроков, без всякой цели. Команды нет
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Павелий
1525094011
Газпром - не спонсор, а владелец Зенита. И из-за этого все проблемы.
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Garrincha58
1525095616
а у нас еще один появился бубноловчевмостовой
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Татарин за ЦСКА
1525096127
Это он верно сказал. В Зените сейчас распил средств....и Манчини походу в теме. Аргентинцы не того уровня,чтобы Зенит записывать в чемпионов изначально. Тренеру денег много платят,руководство много получает,игроки лопатой денежку гребут,а фанаты страдают
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zigbert
1525103405
Хотели как лучше...Стабильной игры нет.Пропала и психология победителя.
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