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    Перишич предложил досрочно наградить Салаха «Золотым мячом» после разгрома «Ромы»

    Полузащитник «Интера» Иван Перишич на столько был впечатлен игрой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой», что предложил досрочно вручить ему «Золотой мяч».

    Напомним, египтянин во встрече с римской командой оформил дубль и отдал две результативные передачи. До перехода в «Ливерпуль» летом 2017 года Мохамед Салах выступал за «Рому».

    Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

    Салах – лучший игрок этого сезона! Вот доказательства

    Источник: Twitter

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    25.04.2018 10:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:04

      Сезон еще не закончен и у других претендентов есть свои аргументы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +95

      ЛивеерпулЬ 25 апреля 2018, 11:09

      рано еще

      1
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    • ...
      Рейтинг: +205

      chegevaro 25 апреля 2018, 11:03

      Сразу после матча с Россией

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 10:50

      Ну,найдутся здесь те,кто не согласен с Перишичем????

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 10:58

      Я не согласен.
      За один матч давать ЗМ нельзя.
      Простой пример: Роналду забил 2 и отдал передачу в матче с Юве, которые намного круче Ромы. Давайте сразу же ему дадим мяч? Нет конечно...
      Дается мяч за год не просто так. Пока Салах один из лучших, вероятно даже лучший. Но нужно смотреть на все успехи. тем более в этом году ЧМ, где нужно доказывать состоятельность в другой команде (Месси кстати тоже)

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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 25 апреля 2018, 11:02

      Я лично про весь сезон говорю,если что

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 25 апреля 2018, 11:06

      Ну ещё ЧМ, который будет очень много решать

      1
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