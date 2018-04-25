Перишич предложил досрочно наградить Салаха «Золотым мячом» после разгрома «Ромы»

Полузащитник «Интера» Иван Перишич на столько был впечатлен игрой нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов с «Ромой», что предложил досрочно вручить ему «Золотой мяч».

Напомним, египтянин во встрече с римской командой оформил дубль и отдал две результативные передачи. До перехода в «Ливерпуль» летом 2017 года Мохамед Салах выступал за «Рому».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» – «Рома» завершился со счетом 5:2. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Ответная встреча пройдет в Риме 2 мая.

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