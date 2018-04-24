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  • Ловчев: «После игры с «Тосно» Каррера должен был отвезти команду в лес на пикник, водки попить»

Ловчев: «После игры с «Тосно» Каррера должен был отвезти команду в лес на пикник, водки попить»

24 апреля 2018, 09:30
50

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в поражении «Спартака» от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре российской Премьер-лиги виноват главный тренер москвичей Массимо Каррера, который не смог вывести своих игроков из штопора.

«Большая вина в этом поражении лежит на тренере. Команда после проигрыша «Тосно» находится в своеобразном «загоне». Видя, как вышел на замену и играл Глушаков с «Тосно», не дал бы ему бить пенальти в серии. Потому что Денис был деморализован. И остальные, как оказалось, судя уже по игре с «Ахматом», – тоже.

И вот тут уже дело тренера вывести игроков из штопора. Ведь все, абсолютно все, провалили игру. У Комбарова ошибка на ошибке, у Боккетти – то же самое, Промес – нулевой, Фернандо – тоже...

Команда в безобразном психологическом состоянии. Именно психологическом, про физическое не говорю. Те игроки, что сейчас в команде, умеют играть. И они это доказывали. А тут – ничего не могут. Значит, после игры с «Тосно» Каррера должен был всех собрать и отвезти куда-нибудь в лес на пикник. Пусть там все бы пообщались в неформальной обстановке, водки напились, в конце концов, наорались. А потом вышли бы на игру по-другому. В итоге на игру вышли убитые люди.

Обратил внимание на лицо Карреры во время этого матча. Оно было больным. Массимо сам как будто находился в прострации.

В прошлом чемпионском сезоне тоже были поражения – и ощутимые. Но после них команда выходила из штопора. Теперь – не получается. Возможно, в таком виде команда себя изжила.

Понятно, что упущен шанс на борьбу за чемпионство. Но остается хороший шанс на второе место и Лигу чемпионов. К ней, понятно, надо будет укрепляться. Да в любом случае покупать нормальных игроков. Но выход в этот турнир – это и хорошие деньги. Календарь «Спартаку» позволяет рассчитывать на серебро. Правда, и перед «Ахматом» так говорили. В общем, все дело в психологии.

Поэтому если удастся не сорваться, команда сможет выполнить задачу-миниуму. Нет – скатится вообще на пятое место.

«Локомотив» же своего первого места не упустит. «Краснодар», с которым играть команде Семина, сейчас не показывает выдающегося футбола. «Локо» сложнее с теми, кто встает в защите. Им будет проще с «Краснодаром», который любит атаковать, нежели с той же «Уфой», – считает Ловчев.

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Тосно Глушаков Денис Каррера Массимо Ловчев Евгений
Комментарии (50)
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порт
1524551639
И там же в лесу оставить.
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Viper for CSKA
1524553550
Разбор игр по Ловчеву
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Боцман59rus
1524554219
так они на эту игру видимо из леса и приехали - беленькая закончилась, не расчитали...
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Stavropolets
1524554717
Отвезти в лес а оттуда пешком на базу гнать
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ajax707
1524554941
при чем тут тренер, если бревна играют, выгнать всех к **ям, какая там лига чемпионов, у тосно выиграть не могут, стадо блин
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Zenmaster
1524555555
Концовка чемпионата радует -- очень интересно смотреть -- места распределятся с последним туром !!!
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FaTeK1945ru
1524555803
...во всём виноват Локомотив.Даже слова из песни не помогут Спартаку--постой Паровоз... "Народная" команда негров и третьего места не займут,потому что там будет аргентинский Зенит.
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OfaZavr
1524560497
ну дает нашел метод, сами раньше видимо неплохо задвигали) нужно было на базе их лучше закрыть гонять и исправлять ошибки.
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serppion
1524561583
Великий Бесков говорил про таких как Романцев тренеров: "Чему-чему, а пить научит."
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Бубновский
1524568536
Евгений Серафимыч только с шашлыков вернулся....навеяло! Хотя проще было бы снять котедж за мкадом и всех неугодных ужарить в парилке...
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