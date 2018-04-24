Ловчев: «После игры с «Тосно» Каррера должен был отвезти команду в лес на пикник, водки попить»

Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в поражении «Спартака» от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре российской Премьер-лиги виноват главный тренер москвичей Массимо Каррера, который не смог вывести своих игроков из штопора.

«Большая вина в этом поражении лежит на тренере. Команда после проигрыша «Тосно» находится в своеобразном «загоне». Видя, как вышел на замену и играл Глушаков с «Тосно», не дал бы ему бить пенальти в серии. Потому что Денис был деморализован. И остальные, как оказалось, судя уже по игре с «Ахматом», – тоже.

И вот тут уже дело тренера вывести игроков из штопора. Ведь все, абсолютно все, провалили игру. У Комбарова ошибка на ошибке, у Боккетти – то же самое, Промес – нулевой, Фернандо – тоже...

Команда в безобразном психологическом состоянии. Именно психологическом, про физическое не говорю. Те игроки, что сейчас в команде, умеют играть. И они это доказывали. А тут – ничего не могут. Значит, после игры с «Тосно» Каррера должен был всех собрать и отвезти куда-нибудь в лес на пикник. Пусть там все бы пообщались в неформальной обстановке, водки напились, в конце концов, наорались. А потом вышли бы на игру по-другому. В итоге на игру вышли убитые люди.

Обратил внимание на лицо Карреры во время этого матча. Оно было больным. Массимо сам как будто находился в прострации.

В прошлом чемпионском сезоне тоже были поражения – и ощутимые. Но после них команда выходила из штопора. Теперь – не получается. Возможно, в таком виде команда себя изжила.

Понятно, что упущен шанс на борьбу за чемпионство. Но остается хороший шанс на второе место и Лигу чемпионов. К ней, понятно, надо будет укрепляться. Да в любом случае покупать нормальных игроков. Но выход в этот турнир – это и хорошие деньги. Календарь «Спартаку» позволяет рассчитывать на серебро. Правда, и перед «Ахматом» так говорили. В общем, все дело в психологии.

Поэтому если удастся не сорваться, команда сможет выполнить задачу-миниуму. Нет – скатится вообще на пятое место.

«Локомотив» же своего первого места не упустит. «Краснодар», с которым играть команде Семина, сейчас не показывает выдающегося футбола. «Локо» сложнее с теми, кто встает в защите. Им будет проще с «Краснодаром», который любит атаковать, нежели с той же «Уфой», – считает Ловчев.