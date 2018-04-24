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    Ловчев: «После игры с «Тосно» Каррера должен был отвезти команду в лес на пикник, водки попить»

    Бывший защитник сборной СССР Евгений Ловчев считает, что в поражении «Спартака» от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре российской Премьер-лиги виноват главный тренер москвичей Массимо Каррера, который не смог вывести своих игроков из штопора.

    «Большая вина в этом поражении лежит на тренере. Команда после проигрыша «Тосно» находится в своеобразном «загоне». Видя, как вышел на замену и играл Глушаков с «Тосно», не дал бы ему бить пенальти в серии. Потому что Денис был деморализован. И остальные, как оказалось, судя уже по игре с «Ахматом», – тоже.

    И вот тут уже дело тренера вывести игроков из штопора. Ведь все, абсолютно все, провалили игру. У Комбарова ошибка на ошибке, у Боккетти – то же самое, Промес – нулевой, Фернандо – тоже...

    Команда в безобразном психологическом состоянии. Именно психологическом, про физическое не говорю. Те игроки, что сейчас в команде, умеют играть. И они это доказывали. А тут – ничего не могут. Значит, после игры с «Тосно» Каррера должен был всех собрать и отвезти куда-нибудь в лес на пикник. Пусть там все бы пообщались в неформальной обстановке, водки напились, в конце концов, наорались. А потом вышли бы на игру по-другому. В итоге на игру вышли убитые люди.

    Обратил внимание на лицо Карреры во время этого матча. Оно было больным. Массимо сам как будто находился в прострации.

    В прошлом чемпионском сезоне тоже были поражения – и ощутимые. Но после них команда выходила из штопора. Теперь – не получается. Возможно, в таком виде команда себя изжила.

    Понятно, что упущен шанс на борьбу за чемпионство. Но остается хороший шанс на второе место и Лигу чемпионов. К ней, понятно, надо будет укрепляться. Да в любом случае покупать нормальных игроков. Но выход в этот турнир – это и хорошие деньги. Календарь «Спартаку» позволяет рассчитывать на серебро. Правда, и перед «Ахматом» так говорили. В общем, все дело в психологии.

    Поэтому если удастся не сорваться, команда сможет выполнить задачу-миниуму. Нет – скатится вообще на пятое место.

    «Локомотив» же своего первого места не упустит. «Краснодар», с которым играть команде Семина, сейчас не показывает выдающегося футбола. «Локо» сложнее с теми, кто встает в защите. Им будет проще с «Краснодаром», который любит атаковать, нежели с той же «Уфой», – считает Ловчев.

    Источник: Telegram

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    24.04.2018 09:30
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 11:15

      Воспитывать футболистов нужно методом "кнута и пряника".

      2
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 апреля 2018, 19:40

      Судя по игре с Ахматом, они так и сделали.

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 апреля 2018, 16:00

      Наверное так может поступить только русский тренер..

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 14:39

      ....таааакой смещной этот серафимович, уася! мы с пацанами до сих пор сидим, смеемся!)))

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 24 апреля 2018, 14:31

      Зачем Спартаку ЛЧ .. пусть в квалификациях по 0:7 льют

      1
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      Рейтинг: +584

      Бубновский 24 апреля 2018, 14:15

      Евгений Серафимыч только с шашлыков вернулся....навеяло! Хотя проще было бы снять котедж за мкадом и всех неугодных ужарить в парилке...

      5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 24 апреля 2018, 14:06

      В русских командах это так и работало всегда. Палыч тоже раньше любил собрать команду на пикник, водки попить, если что-то идет не так. И это работало!

      4
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 24 апреля 2018, 13:30

      После вчерашней игры Каррера должен был снять прямо на поле, перед остатком зрителей, штаны со своих игрочишек и выпороть собственным импортным ремнём, а потом на нём повеситься от позора и побыстрее вернуться в свою родную Спагеттию!

      2
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 24 апреля 2018, 13:28

      ...кароче, женька спалил контору...теперь понятно, жи есть, зачем они в лес после игры катаются)))

      4
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      Рейтинг: +5873

      maygli 24 апреля 2018, 13:19

      Не вывез, вот все по одиночке и напились и с бодуна на игру приехали, кто смог вышел на поле, остальные в запасе приходили в себя.

      4
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