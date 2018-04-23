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    Ледяхов: «Комбаров и Ещенко оставляют зоны. Хотели максимально этим воспользоваться и воспользовались»

    Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал итог матча 27-го тура РФПЛ, в котором его команда победила «Спартак» (3:1).

    «Мы планировали сыграть внимательно в обороне и по возможности контратаковать. В первом тайме неплохо защищались и перекрывали зоны. Вышли два или три раза в хорошую атаку, забили два гола к перерыву.

    Знаем, что крайние защитники «Спартака» (Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко – прим. ред.) поднимаются высоко, оставляют зоны. Планировали использовать их максимально. Бериша и Митришев – быстрые футболисты. Получилось», – сказал Ледяхов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2018 21:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 22:51

      А вот Каррера ни чего не говорит, какую тактику они выбирали на игру.
      Потому-что её не было!, вот и сказать нечего, кроме как это моя вина и т.п.

      1
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      Рейтинг: +4025

      raritet 23 апреля 2018, 22:18

      И не только это. Главное. Заметил очень много единоборств было проиграно Спартаком . Такое ощущение что на поле борцы и легкоатлеты.Ахматовцы сильнее в единоборствах один в один.

      1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 23 апреля 2018, 22:09

      Побежден, унижен - наш итальянский мальчик!
      А Ледяхов молодец, конечно он - красавчик!!!....))))

      1
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      Рейтинг: +93

      Borz1 23 апреля 2018, 21:54

      АХМАТ-СИЛА

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 23 апреля 2018, 21:53

      Молодец Ледяхов!Скоро придёшь тренеровать свой любимый Спартак,удачи!!!))

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      Рейтинг: +8832

      vladik12 23 апреля 2018, 21:51

      Ледяхова в "Спартак"!

      1
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz 23 апреля 2018, 21:49

      И по ходу это поняли все кто только можно. А после этого интервью поймёт даже Валера из Ростова :)

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