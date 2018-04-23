Ледяхов: «Комбаров и Ещенко оставляют зоны. Хотели максимально этим воспользоваться и воспользовались»

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал итог матча 27-го тура РФПЛ, в котором его команда победила «Спартак» (3:1).

«Мы планировали сыграть внимательно в обороне и по возможности контратаковать. В первом тайме неплохо защищались и перекрывали зоны. Вышли два или три раза в хорошую атаку, забили два гола к перерыву.

Знаем, что крайние защитники «Спартака» (Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко – прим. ред.) поднимаются высоко, оставляют зоны. Планировали использовать их максимально. Бериша и Митришев – быстрые футболисты. Получилось», – сказал Ледяхов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!