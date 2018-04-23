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  • Ледяхов: «Комбаров и Ещенко оставляют зоны. Хотели максимально этим воспользоваться и воспользовались»

Ледяхов: «Комбаров и Ещенко оставляют зоны. Хотели максимально этим воспользоваться и воспользовались»

23 апреля 2018, 21:40
7

Главный тренер «Ахмата» Игорь Ледяхов прокомментировал итог матча 27-го тура РФПЛ, в котором его команда победила «Спартак» (3:1).

«Мы планировали сыграть внимательно в обороне и по возможности контратаковать. В первом тайме неплохо защищались и перекрывали зоны. Вышли два или три раза в хорошую атаку, забили два гола к перерыву.

Знаем, что крайние защитники «Спартака» (Дмитрий Комбаров и Андрей Ещенко – прим. ред.) поднимаются высоко, оставляют зоны. Планировали использовать их максимально. Бериша и Митришев – быстрые футболисты. Получилось», – сказал Ледяхов в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Ледяхов Игорь
Комментарии (7)
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Avitaminoz
1524509374
И по ходу это поняли все кто только можно. А после этого интервью поймёт даже Валера из Ростова :)
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vladik12
1524509479
Ледяхова в "Спартак"!
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dil-1969@mail.ru
1524509581
Молодец Ледяхов!Скоро придёшь тренеровать свой любимый Спартак,удачи!!!))
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Borz1
1524509696
АХМАТ-СИЛА
Ответить
777+
1524510577
Побежден, унижен - наш итальянский мальчик! А Ледяхов молодец, конечно он - красавчик!!!....))))
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raritet
1524511084
И не только это. Главное. Заметил очень много единоборств было проиграно Спартаком . Такое ощущение что на поле борцы и легкоатлеты.Ахматовцы сильнее в единоборствах один в один.
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maygli
1524513075
А вот Каррера ни чего не говорит, какую тактику они выбирали на игру. Потому-что её не было!, вот и сказать нечего, кроме как это моя вина и т.п.
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