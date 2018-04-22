Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев перед матчем 27-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» (2:1, перерыв) поделился мнением об игре форварда туляков Артема Дзюбы.

«Манчини завышает свои возможности и слишком резко принижает возможности своих футболистов. Этого делать не стоит. Но зато в одном интервью он сказал, что всегда виноват главный тренер, что всю ответственность несет он. Вот это уже правильно.

Что касается истории с Манчини и Дзюбой, то мы ведь не можем сказать, что Манчини вообще ничего не понимает в футболе. Дело может быть во внутренних отношениях. Возможно, Дзюба где-то сыграл не так, как надо. А может, Манчини дал неправильную оценку его возможностям. Дзюба волевой футболист, с характером. Он мужик», – сказал Гаджиев.

Игрок вышел в стартовом составе в матче с «Зенитом» и отдал голевую передачу. За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

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