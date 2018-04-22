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    Гаджиев: «Дзюба – футболист с характером. Он мужик»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев перед матчем 27-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» (2:1, перерыв) поделился мнением об игре форварда туляков Артема Дзюбы.

    «Манчини завышает свои возможности и слишком резко принижает возможности своих футболистов. Этого делать не стоит. Но зато в одном интервью он сказал, что всегда виноват главный тренер, что всю ответственность несет он. Вот это уже правильно.

    Что касается истории с Манчини и Дзюбой, то мы ведь не можем сказать, что Манчини вообще ничего не понимает в футболе. Дело может быть во внутренних отношениях. Возможно, Дзюба где-то сыграл не так, как надо. А может, Манчини дал неправильную оценку его возможностям. Дзюба волевой футболист, с характером. Он мужик», – сказал Гаджиев.

    Игрок вышел в стартовом составе в матче с «Зенитом» и отдал голевую передачу. За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

    Источник: Sport24

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    22.04.2018 15:00
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 22 апреля 2018, 16:05

      Реванш Дзюбы с Манчини состоялся в пользу Артема!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 15:54

      Реально становится мужиком... Манчини унижен.... ниже плинтуса

      0
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      Рейтинг: +1026

      lotsman > пряник929 22 апреля 2018, 16:34

      Заплатить деньги, чтобы воткнуть нож в спину своим, это не по мужски, это подло.

      1
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      Рейтинг: +364

      neofizer 22 апреля 2018, 15:29

      поступки не мужские..

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 22 апреля 2018, 15:09

      какой он на х.. мужик? иудушка головлев!

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