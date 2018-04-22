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Гаджиев: «Дзюба – футболист с характером. Он мужик»

22 апреля 2018, 15:00
5

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев перед матчем 27-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Зенитом» (2:1, перерыв) поделился мнением об игре форварда туляков Артема Дзюбы.

«Манчини завышает свои возможности и слишком резко принижает возможности своих футболистов. Этого делать не стоит. Но зато в одном интервью он сказал, что всегда виноват главный тренер, что всю ответственность несет он. Вот это уже правильно.

Что касается истории с Манчини и Дзюбой, то мы ведь не можем сказать, что Манчини вообще ничего не понимает в футболе. Дело может быть во внутренних отношениях. Возможно, Дзюба где-то сыграл не так, как надо. А может, Манчини дал неправильную оценку его возможностям. Дзюба волевой футболист, с характером. Он мужик», – сказал Гаджиев.

Игрок вышел в стартовом составе в матче с «Зенитом» и отдал голевую передачу. За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

Дзюба сыграет против «Зенита». Кто-то заплатил

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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Garrincha58
1524398944
какой он на х.. мужик? иудушка головлев!
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neofizer
1524400167
поступки не мужские..
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пряник929
1524401685
Реально становится мужиком... Манчини унижен.... ниже плинтуса
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a-rakhmatov
1524402327
Реванш Дзюбы с Манчини состоялся в пользу Артема!
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