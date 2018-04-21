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    Кержаков: «Семак в «Зените»? Это был бы точно не худший вариант»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера санкт-петербуржцев. Сейчас Семак возглавляет «Уфу».

    «Мне сложно судить, готов Семак или нет. Это был бы точно не худший вариант, учитывая проблемы, которые сейчас есть в команде. Зная о его отношениях с болельщиками, зная его отношение к Санкт-Петербургу.

    Нужно учитывать амбиции клуба на следующий сезон, доверие, готовность клуба пойти на риск. Потому что это риск. Ты доверяешь неопытному специалисту такую серьезную команду», – сказал Кержаков в интервью журналисту Дмитрию Шнякину.

    «Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб

    Источник: YouTube

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    21.04.2018 22:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 апреля 2018, 10:24

      можно конечно попробовать, хуже точно не будет.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 22 апреля 2018, 09:55

      Это был бы точно лучший вариант. И опыта у него достаточно. С лучшими спецами работал.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 09:50

      Семак как тренер Зенита - вариант конечно не худший.

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 апреля 2018, 09:47

      Семак -- это с прицелом на будущее -- уверен он справится !!! Даже вложений в новые приобретения не понадобится !!! С тем составом , что есть -- он знаком и времени на раскачку не надо -- Богданыч оптимальный вариант !!!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 апреля 2018, 07:44

      если Семак то без фантазера Фурсенко

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 22 апреля 2018, 04:04

      Саша, о чём ты? Да не будет такого никогда, они лучше очередного зарубежного спеца пригласят, кучу бабла под его запросы потратят, потом руками разведут, опять не то и так далее, по очерченному кругу...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 22 апреля 2018, 00:38

      Многие такого же мнения.

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 22 апреля 2018, 00:30

      Семак уже достаточно опытный!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 апреля 2018, 00:10

      Неплохо

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 22 апреля 2018, 00:02

      Пора давать тренировать нашим тренерам

      2
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