Кержаков: «Семак в «Зените»? Это был бы точно не худший вариант»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера санкт-петербуржцев. Сейчас Семак возглавляет «Уфу».

«Мне сложно судить, готов Семак или нет. Это был бы точно не худший вариант, учитывая проблемы, которые сейчас есть в команде. Зная о его отношениях с болельщиками, зная его отношение к Санкт-Петербургу.

Нужно учитывать амбиции клуба на следующий сезон, доверие, готовность клуба пойти на риск. Потому что это риск. Ты доверяешь неопытному специалисту такую серьезную команду», – сказал Кержаков в интервью журналисту Дмитрию Шнякину.

«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб