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  • Кержаков: «Семак в «Зените»? Это был бы точно не худший вариант»

Кержаков: «Семак в «Зените»? Это был бы точно не худший вариант»

21 апреля 2018, 22:35
14

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера санкт-петербуржцев. Сейчас Семак возглавляет «Уфу».

«Мне сложно судить, готов Семак или нет. Это был бы точно не худший вариант, учитывая проблемы, которые сейчас есть в команде. Зная о его отношениях с болельщиками, зная его отношение к Санкт-Петербургу.

Нужно учитывать амбиции клуба на следующий сезон, доверие, готовность клуба пойти на риск. Потому что это риск. Ты доверяешь неопытному специалисту такую серьезную команду», – сказал Кержаков в интервью журналисту Дмитрию Шнякину.

«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Кержаков Александр Семак Сергей
Комментарии (14)
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Жентус
1524341592
Хуже Манчини вообще мало что может быть.
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Федя Кабак
1524342130
Семак вызывает восхищение своей работой!
Ответить
Юрий Б.
1524344567
Пора давать тренировать нашим тренерам
Ответить
пряник929
1524345018
Неплохо
Ответить
Gullit 76
1524346213
Семак уже достаточно опытный!
Ответить
Павел Амурский
1524346707
Многие такого же мнения.
Ответить
арейская
1524359095
Саша, о чём ты? Да не будет такого никогда, они лучше очередного зарубежного спеца пригласят, кучу бабла под его запросы потратят, потом руками разведут, опять не то и так далее, по очерченному кругу...
Ответить
sprint5
1524372294
если Семак то без фантазера Фурсенко
Ответить
Zenmaster
1524379642
Семак -- это с прицелом на будущее -- уверен он справится !!! Даже вложений в новые приобретения не понадобится !!! С тем составом , что есть -- он знаком и времени на раскачку не надо -- Богданыч оптимальный вариант !!!
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zigbert
1524379829
Семак как тренер Зенита - вариант конечно не худший.
Ответить
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