«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб

Руководство «Уфы» не планирует удерживать любой ценой главного тренера команды Сергея Семака​ в случае, если поступит предложение от топ-клуба.

«Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю – если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим.

Мы уже об этом договорились. Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу», – рассказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Напомним, Семак возглавил уфимскую команду в начале 2017 года. На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.