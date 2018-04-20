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    «Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб

    Руководство «Уфы» не планирует удерживать любой ценой главного тренера команды Сергея Семака​ в случае, если поступит предложение от топ-клуба.

    «Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю – если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим.

    Мы уже об этом договорились. Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу», – рассказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

    Напомним, Семак возглавил уфимскую команду в начале 2017 года. На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Известия

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    20.04.2018 10:11
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 11:18

      Сейчас об этом говорить рано.

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 апреля 2018, 09:23

      Манчини уходит, так что скорее всего это Зенит, вряд ли Спартак, но хотелось бы конечно ЦСКА, только вряд ли, ещё когда Слуцкий уходил, писал о том, что Семак сделавший для ЦСКА очень много, это лучший вариант чем Гончаренко

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 20 апреля 2018, 13:36

      Сергею Богдановичу придётся занять очередь вслед за толпой сбитых лётчиков, типа Михайловича.

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      Рейтинг: +29850

      ROSTOV SUPER 20 апреля 2018, 13:29

      В ЦСКА что ли ?

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 20 апреля 2018, 13:13

      а синит все равно возьмет очередного иностранца)

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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > овертайм 21 апреля 2018, 04:22

      Вот вы тролли все) Придет Синиша в Зенит, будете говорить Синиша возглавил Синит, придет Божевич, будет говорить Бомжевич))))

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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 20 апреля 2018, 12:28

      Правильно говорит мужик. Семак уже своей работой доказывает профпригодность

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      Рейтинг: +314

      Neverov1 20 апреля 2018, 12:23

      если такие разговоры начались, значит кто-то им заинтересовался...посмотрим со временем кто же это ...

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      Рейтинг: +100711

      zigbert > Neverov1 21 апреля 2018, 11:17

      У меня возникли такие же мысли.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 20 апреля 2018, 11:26

      А лучше,остаться... если повезёт,прорваться в ЛЕ..,попробывать там,свои силы...,а уж потом,пробываться в других клубах...

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > gosproektikabinet 20 апреля 2018, 13:44

      Это да,конечно... но,мало ли,вдруг "быки" сольют все???!

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > gosproektikabinet 21 апреля 2018, 09:26

      есть немалый шанс что Тосно и Авангард не пустят в ЛЕ, поэтому шестое место ещё актуально

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      Рейтинг: +2711

      Masteralex > VVM1964 21 апреля 2018, 09:29

      а ты читать вообще умеешь, свинюшка глупая? речь вообще про Уфу и их шестое место, а не про ваш сливной свинарник, который ты бросился защищать, как баран

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      Рейтинг: +929

      ДСА 20 апреля 2018, 11:18

      В Зенит, только в Зенит.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 20 апреля 2018, 11:16

      Фурсенко на пенсию огород копать ..Семака тренером ..болельщики и команда его примут с радостью в Зенит..

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