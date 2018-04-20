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«Уфа» готова отпустить Семака в топ-клуб

20 апреля 2018, 10:11
20

Руководство «Уфы» не планирует удерживать любой ценой главного тренера команды Сергея Семака​ в случае, если поступит предложение от топ-клуба.

«Абсолютно спокойно отношусь к таким слухам, так как знаю – если по Сергею Богдановичу реально поступит предложение от топ-клуба и он сам захочет сменить место работы, мы его сразу отпустим.

Мы уже об этом договорились. Идеология «Уфы» заключается в том, что мы трезво смотрим на вещи и адекватно относимся к таким ситуациям. Это нормальный, профессиональный подход к делу», – рассказал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

Напомним, Семак возглавил уфимскую команду в начале 2017 года. На данный момент «Уфа» занимает шестое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей Газизов Шамиль
Комментарии (20)
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Путник 13
1524212209
Фурсенко на пенсию огород копать ..Семака тренером ..болельщики и команда его примут с радостью в Зенит..
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ДСА
1524212299
В Зенит, только в Зенит.
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Ruryu
1524212802
А лучше,остаться... если повезёт,прорваться в ЛЕ..,попробывать там,свои силы...,а уж потом,пробываться в других клубах...
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Neverov1
1524216209
если такие разговоры начались, значит кто-то им заинтересовался...посмотрим со временем кто же это ...
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Федя Кабак
1524216502
Правильно говорит мужик. Семак уже своей работой доказывает профпригодность
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овертайм
1524219206
а синит все равно возьмет очередного иностранца)
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ROSTOV SUPER
1524220164
В ЦСКА что ли ?
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1524220583
Сергею Богдановичу придётся занять очередь вслед за толпой сбитых лётчиков, типа Михайловича.
Ответить
Masteralex
1524291797
Манчини уходит, так что скорее всего это Зенит, вряд ли Спартак, но хотелось бы конечно ЦСКА, только вряд ли, ещё когда Слуцкий уходил, писал о том, что Семак сделавший для ЦСКА очень много, это лучший вариант чем Гончаренко
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zigbert
1524298722
Сейчас об этом говорить рано.
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