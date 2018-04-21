ФНЛ. «Енисей» победил «Томь», «Оренбург» переиграл «Динамо» СПб

«Енисей» нанес на своем поле поражение «Томи» в поединке 34 тура ФНЛ. В другом матче «Оренбург» вырвал победу над петербургским «Динамо».

Россия. Первенство ФНЛ. 34 тур

Енисей – Томь – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Обрадович, 41; 2:0 – Обрадович, 47; 3:0 – Кутьин, 56; 3:1 – Казаев, 65; 3:2 – Померко, 73.

Оренбург – Динамо СПб – 4:3 (2:2)

Голы: 0:1 – Киреенко, 25; 0:2 – Барсов, 31; 1:2 – Афонин, 36; 2:2 – Афонин, 41; 2:3 – Кулишев, 56 (с пенальти); 3:3 – Терехов, 88; 4:3 – Делькин, 89.

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