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    ФНЛ. «Енисей» победил «Томь», «Оренбург» переиграл «Динамо» СПб

    «Енисей» нанес на своем поле поражение «Томи» в поединке 34 тура ФНЛ. В другом матче «Оренбург» вырвал победу над петербургским «Динамо».

    Россия. Первенство ФНЛ. 34 тур

    Енисей – Томь – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Обрадович, 41; 2:0 – Обрадович, 47; 3:0 – Кутьин, 56; 3:1 – Казаев, 65; 3:2 – Померко, 73.

    Оренбург – Динамо СПб – 4:3 (2:2)

    Голы: 0:1 – Киреенко, 25; 0:2 – Барсов, 31; 1:2 – Афонин, 36; 2:2 – Афонин, 41; 2:3 – Кулишев, 56 (с пенальти); 3:3 – Терехов, 88; 4:3 – Делькин, 89.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 15:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 21 апреля 2018, 18:30

      Эх, питерцы! Что ж вы так!! Рано расслабились....

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