Марадона: «В игре «Реал» – «Ювентус» пенальти не было. Хотя на месте Лукаса я бы тоже упал»

Бывший футболист сборной Аргентины и итальянского «Наполи» Диего Марадона поделился мнением о пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» (1:3).

«На мой взгляд, та ситуация на последних минутах не заслуживала пенальти. Однако раз упал Лукас, то сделал такой выбор. На его месте я бы тоже повалился на газон, поставив судью перед дилеммой, назначать 11 метров или нет», – сказал Марадона.

Дальше прошли испанцы.