Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марадона: «В игре «Реал» – «Ювентус» пенальти не было. Хотя на месте Лукаса я бы тоже упал»

    Бывший футболист сборной Аргентины и итальянского «Наполи» Диего Марадона поделился мнением о пенальти в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и туринским «Ювентусом» (1:3).

    «На мой взгляд, та ситуация на последних минутах не заслуживала пенальти. Однако раз упал Лукас, то сделал такой выбор. На его месте я бы тоже повалился на газон, поставив судью перед дилеммой, назначать 11 метров или нет», – сказал Марадона.

    Дальше прошли испанцы.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2018 06:51
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +31

      seventeen 17 апреля 2018, 12:16

      Коллина заявил что пенальти был, со всех ракурсов виден контакт, а это самое главное

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +165

      JackBruce 17 апреля 2018, 08:10

      Прислушайтесь к самому честному и благородному футболисту. Это еще одно доказательство, что пенальти однозначно был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 апреля 2018, 08:30

      Марадона знает,что говорит.
      А вообще то ,на хрена надо было узаконивать видео-повторы,
      если они пылятся где то на полке?
      Ась?
      Кто ответит?
      И споров бы ни было.
      ps А теперь прикиньте сколько бабок потерял Юве ,
      из-за этого косяка?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 14 апреля 2018, 09:34

      Пенальти конечно небыло, его рукой чуть дотронулся, обратите внимание он уже падал, а потом уже ногу поставил.
      Красную прямую капитану - глупо.
      Эту судью головой игрок бил в другом матче, он даже жёлтую не дал.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11