Селихов не сыграет с «Уралом» из-за микротравмы бедра. Тимофеев полетел вместе с командой в Екатеринбург

«Спартак» сегодня отправился в Екатеринбург на встречу 26 тура РФПЛ с «Уралом».

В составе красно-белых не оказалось голкипера Александра Селихова, получившего микротравму мышц бедра. Также, как уже ранее стало известно, в матче со «шмелями» московской команде из-за повреждений не смогут помочь защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренцо Мельгарехо.

Всего главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на игру 21 футболиста.

Вратари: Артем Ребров, Александр Максименко.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович.

Полузащитники: Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни.

Нападающие: Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.

Матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.