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    Селихов не сыграет с «Уралом» из-за микротравмы бедра. Тимофеев полетел вместе с командой в Екатеринбург

    «Спартак» сегодня отправился в Екатеринбург на встречу 26 тура РФПЛ с «Уралом».

    В составе красно-белых не оказалось голкипера Александра Селихова, получившего микротравму мышц бедра. Также, как уже ранее стало известно, в матче со «шмелями» московской команде из-за повреждений не смогут помочь защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренцо Мельгарехо.

    Всего главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на игру 21 футболиста.

    Вратари: Артем Ребров, Александр Максименко.

    Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович.

    Полузащитники: Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни.

    Нападающие: Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.

    Матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.04.2018 14:49
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 15 апреля 2018, 08:08

      Если пучеглазый штангофил залез в раму, то тут даже целование ромбика не поможет

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2018, 10:23

      Пздц.. товарищи... Чет не хочется как бы больше видеть в рамке реброва... Ой как не хочется

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 13 апреля 2018, 21:24

      Пусть старается при выбивании не пасовать сопернику!!!

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 13 апреля 2018, 21:01

      Блин Ребров этот боюсь опять начудит.Здоровья Селихов.

      1
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      Рейтинг: +1847

      mahan 13 апреля 2018, 20:18

      Ну, что ж так опять то, здоровья Селехову, надеюсь ничего серьезного. С Уралом будет тяжелая игра...

      0
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 19:22

      Жаль. Реброву надо включать все свои способности. Селихову здоровья.

      2
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      Рейтинг: +182

      Parker 13 апреля 2018, 18:56

      Вспоминая первую игру с Бильбао очень стремно видеть в воротах Реброва.
      Думаю, возможна потеря очков

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 апреля 2018, 18:53

      Посмотрим на Ребро. Давно уже никто штанги не цаловал-миловал. Сексуальная картинка!

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 18:52

      очень жаль... здоровья! придется Реброва одну игру потерпеть)

      2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 13 апреля 2018, 18:38

      Тревожный знак....Ребров уже не тот...

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