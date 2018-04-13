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  • Селихов не сыграет с «Уралом» из-за микротравмы бедра. Тимофеев полетел вместе с командой в Екатеринбург

Селихов не сыграет с «Уралом» из-за микротравмы бедра. Тимофеев полетел вместе с командой в Екатеринбург

13 апреля 2018, 14:49
22

«Спартак» сегодня отправился в Екатеринбург на встречу 26 тура РФПЛ с «Уралом».

В составе красно-белых не оказалось голкипера Александра Селихова, получившего микротравму мышц бедра. Также, как уже ранее стало известно, в матче со «шмелями» московской команде из-за повреждений не смогут помочь защитник Андрей Ещенко и полузащитник Лоренцо Мельгарехо.

Всего главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял на игру 21 футболиста.

Вратари: Артем Ребров, Александр Максименко.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Леонид Миронов, Никола Максимович, Сердар Таски, Марко Петкович.

Полузащитники: Марио Пашалич, Денис Глушаков, Фернандо, Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Александр Самедов, Зелимхан Бакаев, Квинси Промес, Софьян Ханни.

Нападающие: Педро Роша, Зе Луиш, Луис Адриано.

Матч «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля, и начнется в 14:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Тимофеев Артем Селихов Александр
Комментарии (22)
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Мары
1523620795
Чё то я уже очкую.
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Untitled-1
1523621281
а с зобниным что?
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alexivanof197
1523621857
вот это не очень хорошо
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oyabun
1523623623
Рассказова нет даже в запасе, а появился Леонид Миронов. Кто такой? Даже не слышал..
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mialkov
1523624936
Пересчитал игроков - 20, значит Зобнина просто забыли вписать))) Состав все равно сильный, должны побеждать
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Диктор
1523626464
Это потеря для Спартака-если честно думаю победят конечно-но за результат теперь переживаю.
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Eddyson
1523628539
Нас опять ждёт Ребров-шоу?! Трындец, просто нет слов.
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OfaZavr
1523634773
очень жаль... здоровья! придется Реброва одну игру потерпеть)
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zigbert
1523636558
Жаль. Реброву надо включать все свои способности. Селихову здоровья.
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Мультибановый хрякозавр
1523768902
Если пучеглазый штангофил залез в раму, то тут даже целование ромбика не поможет
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