Лукас назвал бесспорным пенальти на себе в матче с «Ювентусом»

Нападающий «Реала» Лукас после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3) прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу мадридского клуба.

Испанец упал в штрафной площади после контакта с защитником Мехди Бенатией. Марокканец заявил, что не толкал соперника.

«Был бесспорный пенальти. Роналду отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а Бенатиа сбил меня, настигнув сзади в момент завершения атаку.

Протесты со стороны «Ювентуса» – это нормально. Все-таки последняя минута», – сказал Лукас.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!