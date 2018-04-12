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  • Лукас назвал бесспорным пенальти на себе в матче с «Ювентусом»

Лукас назвал бесспорным пенальти на себе в матче с «Ювентусом»

12 апреля 2018, 01:32
12

Нападающий «Реала» Лукас после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3) прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу мадридского клуба.

Испанец упал в штрафной площади после контакта с защитником Мехди Бенатией. Марокканец заявил, что не толкал соперника.

«Был бесспорный пенальти. Роналду отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а Бенатиа сбил меня, настигнув сзади в момент завершения атаку.

Протесты со стороны «Ювентуса» – это нормально. Все-таки последняя минута», – сказал Лукас.

Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

Источник: Marca
Лига чемпионов Реал Ювентус Васкес Лукас
Комментарии (12)
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Михаил_Боярский
1523486034
Еще бы ты сказал "нет что вы, просто я почувствовал контакт и завалился". Пенки и красные на последней минуте это нормально, все таки среал.
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Tsigan
1523501453
Кто помнит ЕВРО 2000 игра Голландия-Чехия супер боевой матч, Пьер Лысый Луиджи Коллина на последней минуте матча ставит вообще вымышлены пенальти в ворота Чехии. Все бы ничего,подумаешь ошибся судья, но что выводит из себя когда после матча просмотрев повтор Франк де Бур заявляет мол «весь мир видел как на мне сфолили» ..... лично я после этого случая перестал уважать де Бура. Видимо Лукас такой же персонаж.
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Psih86
1523503611
Этот петушок начал нападь еще до контакта,почувствовав что Мехди сзади...Весь матч гамосек под номером семь падал и просил штрафные,вся команда сплошные петухи !!! В игре Сити с Ливером было пару моментов,то игра рукой в штрафной,то гол из офсайда судья правильно расценил ситуацию и его ни кто больше вспомнить не будут. А с этими Реаломскими петушками каждый год одно и тоже !!!
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Fin035
1523515719
Профессиональный и неподкупный арбитр никогда не поставит такой пенальти в плей офф, тем более он не такой очевидный, еще и на последней минуте! И удаление Буффона, окончательно убило интригу! Явный продвиг Реал в полуфинал! Оливер теперь стал богаче...!
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momwig_
1523518139
Как человек, по драматическому стечению обстоятельств переживающий и за Юве и за Реал, имею право сказать абсолютно непредвзято: ребята, пенсльти был. Я уже сам настроился на дополниловку и немного даже расстроился, что всё уже закончилось, и сначала думал, что судья таки "поплыл"... но внимательный просмотр в замедленном воспроизведении дает абсолютно четкий ответ - Лукас, принимающий мяч грудью в ноги, не видящий Бенатиа, сначала начинает неестественное движение вперед, потом влево (если смореть на него в лицо) и только потом нога Бенатиа оказывается где-то неподалеку от мяча. Первое движение - рука Бенатиа на его спине, Бенатиа в прыжке, второе - удар коленом в плечо. То есть я не знаю. чего Бенатиа хотел, но пытаясь добраться до мяча он снес атакующего игрока в убойной позиции. Нехрен было прыгать, уж лучше бы тянулся туда, где должен был мяч на землю упасть, глядишь и спас бы команду. А так - совершенно четкий и однозначный пеналь.
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Tuxuu777
1523520461
Зря так отзываетесь. Матч получился зрелищный. Нервная концовка. Бенатиа понимал, что если Лукас забьет то все, Юве вне игры. Пенальти абсолютно чистый. Толкал в спину явно плюс удар ногой по плечу. Пенальти чистый. Единственная ошибка судьи в том, что вместо желтой карточки Буффону сразу красную залепил.
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Shotlandets86
1523565332
Бессовестный балабол.
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