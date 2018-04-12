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    Лукас назвал бесспорным пенальти на себе в матче с «Ювентусом»

    Нападающий «Реала» Лукас после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (1:3) прокомментировал эпизод с назначением пенальти в пользу мадридского клуба.

    Испанец упал в штрафной площади после контакта с защитником Мехди Бенатией. Марокканец заявил, что не толкал соперника.

    «Был бесспорный пенальти. Роналду отдал мне в районе одиннадцатиметровой, а Бенатиа сбил меня, настигнув сзади в момент завершения атаку.

    Протесты со стороны «Ювентуса» – это нормально. Все-таки последняя минута», – сказал Лукас.

    Лига чемпионов сошла с ума. Как же это офигенно!

    Источник: Marca

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    12.04.2018 01:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 12 апреля 2018, 23:35

      Бессовестный балабол.

      0
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      Рейтинг: +177

      Tuxuu777 12 апреля 2018, 11:07

      Зря так отзываетесь. Матч получился зрелищный. Нервная концовка. Бенатиа понимал, что если Лукас забьет то все, Юве вне игры. Пенальти абсолютно чистый. Толкал в спину явно плюс удар ногой по плечу. Пенальти чистый. Единственная ошибка судьи в том, что вместо желтой карточки Буффону сразу красную залепил.

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 апреля 2018, 10:28

      Как человек, по драматическому стечению обстоятельств переживающий и за Юве и за Реал, имею право сказать абсолютно непредвзято: ребята, пенсльти был. Я уже сам настроился на дополниловку и немного даже расстроился, что всё уже закончилось, и сначала думал, что судья таки "поплыл"... но внимательный просмотр в замедленном воспроизведении дает абсолютно четкий ответ - Лукас, принимающий мяч грудью в ноги, не видящий Бенатиа, сначала начинает неестественное движение вперед, потом влево (если смореть на него в лицо) и только потом нога Бенатиа оказывается где-то неподалеку от мяча. Первое движение - рука Бенатиа на его спине, Бенатиа в прыжке, второе - удар коленом в плечо. То есть я не знаю. чего Бенатиа хотел, но пытаясь добраться до мяча он снес атакующего игрока в убойной позиции. Нехрен было прыгать, уж лучше бы тянулся туда, где должен был мяч на землю упасть, глядишь и спас бы команду. А так - совершенно четкий и однозначный пеналь.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 12 апреля 2018, 09:48

      Профессиональный и неподкупный арбитр никогда не поставит такой пенальти в плей офф, тем более он не такой очевидный, еще и на последней минуте! И удаление Буффона, окончательно убило интригу! Явный продвиг Реал в полуфинал! Оливер теперь стал богаче...!

      2
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Fin035 12 апреля 2018, 10:58

      Ответь на вопрос ты ДЕБИЛ? Какая нафиг разница первая минута или последняя нарушение было пенальти поставили! Буфка сам виноват если он такой уверенный в себе и крутой вортарь нех было так истерить! Испугался гол пропустить от Роналду вот и удалился

      -1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > МЮЮЮЮЮЮЮЮ 12 апреля 2018, 18:26

      Сынок, за базаром следи, а то ремня получишь!) Ты здесь не с одноклассниками во дворе общаешься, и будь добр уважать мнения других! Твой детский лепет говорит о твоей абсолютной тупости и непонимании о футболе, поэтому обсуждению не подлежит! Без обид....!

      -1
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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Fin035 13 апреля 2018, 10:56

      Ты пес смердячий тон поменяй со мной так разговаривать!
      Смотри могу и в ротик дать

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      Рейтинг: -97

      МЮЮЮЮЮЮЮЮ > Fin035 13 апреля 2018, 10:58

      У тебя прям понимание большое это ты говоришь что в четверть финале пен не ставят надо оставить чтоб убивали друг друга ? Дебил
      Кули взять Глор барсы! Иди комментируй вторничный матч

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 апреля 2018, 06:26

      Этот петушок начал нападь еще до контакта,почувствовав что Мехди сзади...Весь матч гамосек под номером семь падал и просил штрафные,вся команда сплошные петухи !!! В игре Сити с Ливером было пару моментов,то игра рукой в штрафной,то гол из офсайда судья правильно расценил ситуацию и его ни кто больше вспомнить не будут. А с этими Реаломскими петушками каждый год одно и тоже !!!

      -1
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 12 апреля 2018, 05:50

      Кто помнит ЕВРО 2000 игра Голландия-Чехия супер боевой матч, Пьер Лысый Луиджи Коллина на последней минуте матча ставит вообще вымышлены пенальти в ворота Чехии. Все бы ничего,подумаешь ошибся судья, но что выводит из себя когда после матча просмотрев повтор Франк де Бур заявляет мол «весь мир видел как на мне сфолили» ..... лично я после этого случая перестал уважать де Бура. Видимо Лукас такой же персонаж.

      -1
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 12 апреля 2018, 01:33

      Еще бы ты сказал "нет что вы, просто я почувствовал контакт и завалился".
      Пенки и красные на последней минуте это нормально, все таки среал.

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      Рейтинг: +15

      Siskotryas > Михаил_Боярский 12 апреля 2018, 03:18

      красава

      1
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