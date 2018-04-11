ФНЛ. «Зенит-2» уступил «Луч-Энергии», «Тюмень» и «Динамо» СПб сыграли вничью

«Зенит-2» не своем поле уступил «Луч-Энергии» во встрече 32 тура ФНЛ. Петербуржцы открыли счет усилиями Николая Прудникова уже на четвертой минуте, однако после этого дважды пропустили от Ишхана Гелояна.

Еще один матч тура между «Тюменью» и санкт-петербургским «Динамо» завершился вничью.

Россия. Первенство ФНЛ. 32 тур

Зенит-2 (Санкт-Петербург) – Луч-Энергия (Владивосток) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Прудников, 4; 1:1 – Гелоян, 22; 1:2 – Гелоян, 86.

Тюмень – Динамо (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Юсупов, 4; 1:1 – Киреенко, 89.

Календарь ФНЛ

Турнирная таблица ФНЛ