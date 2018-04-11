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    Кэмпбелл: «Очевидно, что на ЧМ в России будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей»

    Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл накануне чемпионата мира-2018 заявил, что не стоит смешивать футбол и политику. Также он высказал мнение, что на мундиале в России будет много алкогольных напитков.

    «Футбол и политика не должны смешиваться, спорт должен быть на первом месте. Все, что помимо футбола, не должно нас волновать, это совершенно другая галактика.

    Ситуация очень деликатная и нам нужна полная информация, чтобы оценить ее. Я не понимаю, почему все так получается на официальном уровне.

    Очевидно, что на турнире будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей. И то, что люди с общими интересами встретятся, поможет объединению», – сказал Кэмпбелл.

    Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в российских 11 городах.

    Источник: Sport24

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    11.04.2018 13:25
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 апреля 2018, 20:54

      Сол, по-любому тебе хватит. Можешь нажраться, как чопорный англичанин, а можешь, как чёрная свинья. Выбирай что тебе ближе.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 апреля 2018, 18:46

      стереотип про Россию что у нас здесь спиртное льется рекой))

      1
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      Рейтинг: +577

      yurdin 11 апреля 2018, 16:45

      Есть ведь,чем завлечь британцев в Россию на ЧМ!

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 16:33

      Сказал правильно.Люди приедут наслаждаться праздником футбола а не политиканством.

      2
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 11 апреля 2018, 16:18

      Многие уже нпчали бухать. Полстраны

      2
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 11 апреля 2018, 15:00

      в радиусе 5 км от стадиона хрен что будут продавать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 11 апреля 2018, 14:33

      У чувака трубы горят.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 11 апреля 2018, 14:22

      Похоже мужик хороший...А на счет того, что много будет бухла...так это кто как захочет..

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 14:03

      Морит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 11 апреля 2018, 13:54

      Ты знаешь они вроде и люди вежливые и адекватные, но вот что то не то в них...как будто без души... не бухают что ли? )))

      3
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