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  • Кэмпбелл: «Очевидно, что на ЧМ в России будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей»

Кэмпбелл: «Очевидно, что на ЧМ в России будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей»

11 апреля 2018, 13:25
12

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл накануне чемпионата мира-2018 заявил, что не стоит смешивать футбол и политику. Также он высказал мнение, что на мундиале в России будет много алкогольных напитков.

«Футбол и политика не должны смешиваться, спорт должен быть на первом месте. Все, что помимо футбола, не должно нас волновать, это совершенно другая галактика.

Ситуация очень деликатная и нам нужна полная информация, чтобы оценить ее. Я не понимаю, почему все так получается на официальном уровне.

Очевидно, что на турнире будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей. И то, что люди с общими интересами встретятся, поможет объединению», – сказал Кэмпбелл.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в российских 11 городах.

Источник: Sport24
Чемпионат мира Кэмпбелл Сол
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Loko_Roma
1523442910
Без бухла - жизнь не та!
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ribavadim
1523443393
А как же?!
Ответить
Cubinec1989
1523444090
Ты знаешь они вроде и люди вежливые и адекватные, но вот что то не то в них...как будто без души... не бухают что ли? )))
Ответить
Danish Dynamite
1523444597
Морит
Ответить
Чикомас
1523445762
Похоже мужик хороший...А на счет того, что много будет бухла...так это кто как захочет..
Ответить
Argon
1523446409
У чувака трубы горят.
Ответить
BigFanFCRV
1523452727
Многие уже нпчали бухать. Полстраны
Ответить
zigbert
1523453580
Сказал правильно.Люди приедут наслаждаться праздником футбола а не политиканством.
Ответить
OfaZavr
1523461576
стереотип про Россию что у нас здесь спиртное льется рекой))
Ответить
+50/-50
1523469244
Сол, по-любому тебе хватит. Можешь нажраться, как чопорный англичанин, а можешь, как чёрная свинья. Выбирай что тебе ближе.
Ответить
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