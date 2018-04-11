Кэмпбелл: «Очевидно, что на ЧМ в России будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей»

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл накануне чемпионата мира-2018 заявил, что не стоит смешивать футбол и политику. Также он высказал мнение, что на мундиале в России будет много алкогольных напитков.

«Футбол и политика не должны смешиваться, спорт должен быть на первом месте. Все, что помимо футбола, не должно нас волновать, это совершенно другая галактика.

Ситуация очень деликатная и нам нужна полная информация, чтобы оценить ее. Я не понимаю, почему все так получается на официальном уровне.

Очевидно, что на турнире будет много пива и водки. Атмосфера будет хорошей. И то, что люди с общими интересами встретятся, поможет объединению», – сказал Кэмпбелл.

Мировое первенство пройдет с 14 июня по 15 июля в российских 11 городах.