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    Гюндоган мог перейти в «Барселону» в 2015 году, но Энрике отдал предпочтение Турану

    «Барселона» была близка к приобретению полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана три года назад, когда он еще выступал за «Боруссию».

    Сине-гранатовые были поклонниками таланта немца и в 2015 году достигли соглашения с дортмундским клубом о трансфере футболиста за 20 миллионов. Хавбек даже прошел медицинский осмотр в каталонском клубе и был в восторге от перспективы переезда на «Камп Ноу».

    Однако в итоге тогдашний главный тренер «блауграны» Луис Энрике предпочел подписать Арда Турана из «Атлетико». Гюндоган же в июле 2016 года перебрался в «Манчестер Сити».

    Источник: Tribalfootball

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    10.04.2018 15:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      VITOLD37 10 апреля 2018, 15:43

      И как же я жил без этой информации?)))

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