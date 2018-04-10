Гюндоган мог перейти в «Барселону» в 2015 году, но Энрике отдал предпочтение Турану

«Барселона» была близка к приобретению полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана три года назад, когда он еще выступал за «Боруссию».

Сине-гранатовые были поклонниками таланта немца и в 2015 году достигли соглашения с дортмундским клубом о трансфере футболиста за 20 миллионов. Хавбек даже прошел медицинский осмотр в каталонском клубе и был в восторге от перспективы переезда на «Камп Ноу».

Однако в итоге тогдашний главный тренер «блауграны» Луис Энрике предпочел подписать Арда Турана из «Атлетико». Гюндоган же в июле 2016 года перебрался в «Манчестер Сити».