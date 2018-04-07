АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сделал камбэк в матче с «Манчестер Сити», уступая 0:2

«Манчестер Юнайтед» на выезде вырвал победу над «Манчестер Сити» во встрече 33 тура АПЛ.

К перерыву «красные дьяволы» проигрывали с разницей два мяча после точных ударов Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Тем не менее во втором тайме манкунианцы не только смогли сравнять счет, но и вырвать победу благодаря дублю Поля Погба и голу Криса Смоллинга.

Чемпионат Англия. АПЛ. 33 тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Компани, 25; 2:0 – Гюндоган, 30; 2:1 – Погба, 53; 2:2 – Погба, 55; 2:3 – Смоллинг, 69.

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