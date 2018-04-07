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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сделал камбэк в матче с «Манчестер Сити», уступая 0:2

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сделал камбэк в матче с «Манчестер Сити», уступая 0:2

7 апреля 2018, 21:23
17

«Манчестер Юнайтед» на выезде вырвал победу над «Манчестер Сити» во встрече 33 тура АПЛ.

К перерыву «красные дьяволы» проигрывали с разницей два мяча после точных ударов Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Тем не менее во втором тайме манкунианцы не только смогли сравнять счет, но и вырвать победу благодаря дублю Поля Погба и голу Криса Смоллинга.

Чемпионат Англия. АПЛ. 33 тур

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Компани, 25; 2:0 – Гюндоган, 30; 2:1 – Погба, 53; 2:2 – Погба, 55; 2:3 – Смоллинг, 69.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (17)
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de bruyne
1523125576
Мю из апл убрать как проститутки сами убьют потом лежат... судья тоже красавчик мю помагал... хоть я и ненавижу и мс и мю... футбол готов был смотреть ну мю проститутки как тренер алекс ушел мю как проститутки
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DeStar
1523125908
Шикарный матч. Сити второй тайм конечно проспал, в первом могли еще 2-3 закатывать, но нет. Вот так вот бывает. Я конечно не подстрекатель, но задрало. как во втором тайме судья свистел и где надо и где не надо когда сити нарушали. да и пеналь там был на агуэро походу. Хотя ятолько рад что сити проиграл, еще не чемпионы. да и по шапке 2 игры подряд получить - сити будет уроком)
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mutabor0992
1523126176
Судья жег!!!КрасавчеГ!!!Ну вот почему таких дебилов на такой матч назначают???
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Garrincha58
1523126449
тем интересней будет игра с Ливером, а этот матч просто противоречив логике
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Jhon1989
1523126658
Да все по делу! МЮ с победой!!! Ну а сити стоит задуматься как так получается,что второй матч подряд трешку пропускают.
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kykyi
1523127748
Возрождается характер команды? Дай то Бог, даешь Фергитайм и почаще!
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ARSteven89
1523127931
Хоть и без того с чемпионством всё ясно, но в матче 1го и 2го места в таблице АПЛ - "Юнайтед" в дерби не позволил "Сити" стать чемпионами. Через неделю во Франции может произойти что-то подобное - 15 апреля очная битва в Париже "ПСЖ-Монако"...
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falanor
1523128050
скажите спасибо Стерлингу. человек в соло слил игру. слишком много шансов ему уже давали как по мне. на лавку до конца сезона и потом продавать куда угодно. в супер клубе с зп в 250 штук в неделю человек не имеет права стока сливать моментов.
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Таганский
1523134980
Матч шикарный, посмотрел с удовольствием..
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Ден71
1523135055
Ух, ну и матч) Одинаковые 2 тайма, но в разных пополнениях. МЮ показала характер.
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