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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» сделал камбэк в матче с «Манчестер Сити», уступая 0:2

    «Манчестер Юнайтед» на выезде вырвал победу над «Манчестер Сити» во встрече 33 тура АПЛ.

    К перерыву «красные дьяволы» проигрывали с разницей два мяча после точных ударов Венсана Компани и Илкая Гюндогана. Тем не менее во втором тайме манкунианцы не только смогли сравнять счет, но и вырвать победу благодаря дублю Поля Погба и голу Криса Смоллинга.

    Чемпионат Англия. АПЛ. 33 тур

    Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед – 2:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Компани, 25; 2:0 – Гюндоган, 30; 2:1 – Погба, 53; 2:2 – Погба, 55; 2:3 – Смоллинг, 69.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 21:23
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 12:18

      Для Сити конечно это трагедия.Вести 2:0 не использовав кучу моментов и проиграть 2:3.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 8 апреля 2018, 11:50

      Весь первый тайм я обвинял манков в бессилии и простодушии,но во втором все мои страдания окупились проявлением духа и дьявольского характера!!!Держать планку и не сбавлять!!!Всех с горячей победой!!!Слава МЮ!!!

      1
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      Рейтинг: +309

      Ден71 8 апреля 2018, 00:04

      Ух, ну и матч) Одинаковые 2 тайма, но в разных пополнениях. МЮ показала характер.

      2
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 апреля 2018, 00:03

      Матч шикарный, посмотрел с удовольствием..

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 7 апреля 2018, 22:56

      Забили 2 гола первым,не оценили соперника получили обратно. Вот так вот не надо не до оценивать соперника

      1
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      Рейтинг: +201

      falanor 7 апреля 2018, 22:07

      скажите спасибо Стерлингу. человек в соло слил игру. слишком много шансов ему уже давали как по мне. на лавку до конца сезона и потом продавать куда угодно. в супер клубе с зп в 250 штук в неделю человек не имеет права стока сливать моментов.

      4
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > falanor 7 апреля 2018, 22:17

      Точно, Рахим-лох. Но пусть он и дальше в МС подъедается, МЮ будет легче горожан дрюить.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > falanor 8 апреля 2018, 03:05

      Да, Стерлинг не реализует достаточно много моментов, но продавать, думаю, его пока не стоит. Одна из причин почему Сити не выиграет ЛЧ в этом сезоне как мне кажется - это чересчур молодая команда в атаке, когда нет Агуэро там играет сплошь один молодняк, они талантливы, спору нет, но это не нападение на победу в ЛЧ, со следующего сезона нужны мастера нападения в основу, а Сане, Стерлинга, Жезуса использовать для ротации.

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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 7 апреля 2018, 22:05

      Хоть и без того с чемпионством всё ясно, но в матче 1го и 2го места в таблице АПЛ - "Юнайтед" в дерби не позволил "Сити" стать чемпионами. Через неделю во Франции может произойти что-то подобное - 15 апреля очная битва в Париже "ПСЖ-Монако"...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 7 апреля 2018, 22:02

      Возрождается характер команды? Дай то Бог, даешь Фергитайм и почаще!

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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 7 апреля 2018, 21:44

      Да все по делу! МЮ с победой!!! Ну а сити стоит задуматься как так получается,что второй матч подряд трешку пропускают.

      5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 апреля 2018, 21:40

      тем интересней будет игра с Ливером, а этот матч просто противоречив логике

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