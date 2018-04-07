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    РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»

    В матче 25-го тура РФПЛ «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

    Казанцы пропустили на первой минуте встречи, гол на счету форварда Магомеда Митришева. Однако во втором тайме хозяева забили три мяча. Дублем отметился форвард Сердар Азмун. В концовке матча Митришев забил второй мяч в ворота «Рубина».

    «Рубин» набрал 31 очко и поднялся на возьму строчку в турнирной таблице. «Ахмат» с 27-ю очками идет на 11-м месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Митришев, 1; 1:1 – Попов, 49; 2:1 – Азмун, 63; 3:1 – Азмун, 71; 3:2 – Митришев ,86.

    «Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов (Устинов, 84), Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Карадениз, 67), Попов, Коновалов, Азмун (Шекари, 77).

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Моххамади, Анхель, Иванов (Балай, 72), Швец, Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенгуе (Роши, 66).

    Предупреждения: Кузьмин, 23; Сорокин, 83; Карадениз, 90+4 – Семенов, 10; Моххамади, 55; Анхель, 62.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 15:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 апреля 2018, 10:50

      Рубин с победой.Ивелин красавец.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 апреля 2018, 20:05

      Ивелин наверно больше не вернётся в Спартак, очень рад, что Кузьмин вернулся, наконец то Азмун проявляется.. Всё сыграней становится Рубин.. Очень много травм к сожалению...Красавцы..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 апреля 2018, 18:28

      Ивелин молодец, проявляет себя в аренде, по возвращению надеюсь и у нас продолжит так же.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 7 апреля 2018, 16:25

      С победой Казань!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 7 апреля 2018, 16:04

      С победой Казань!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 7 апреля 2018, 16:01

      Красивая игра!..... по Бедыевски показал Рубин игру))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1297

      compka 7 апреля 2018, 15:59

      Ай да молодцы! Могут же менять настроение с плохого на хорошее...

      3
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 7 апреля 2018, 15:58

      так весело, что хочется танцевать( маски- шоу))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +452

      Мультибановый хрякозавр 7 апреля 2018, 15:57

      Попов - молодчина и трудяга. Азмун тоже был хорош, жаль, что редко в этом сезоне такое с ним

      5
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