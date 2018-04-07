Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»

7 апреля 2018, 15:54
9

В матче 25-го тура РФПЛ «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

Казанцы пропустили на первой минуте встречи, гол на счету форварда Магомеда Митришева. Однако во втором тайме хозяева забили три мяча. Дублем отметился форвард Сердар Азмун. В концовке матча Митришев забил второй мяч в ворота «Рубина».

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на возьму строчку в турнирной таблице. «Ахмат» с 27-ю очками идет на 11-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Митришев, 1; 1:1 – Попов, 49; 2:1 – Азмун, 63; 3:1 – Азмун, 71; 3:2 – Митришев ,86.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов (Устинов, 84), Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Карадениз, 67), Попов, Коновалов, Азмун (Шекари, 77).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Моххамади, Анхель, Иванов (Балай, 72), Швец, Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенгуе (Роши, 66).

Предупреждения: Кузьмин, 23; Сорокин, 83; Карадениз, 90+4 – Семенов, 10; Моххамади, 55; Анхель, 62.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Ахмат
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мультибановый хрякозавр
1523105829
Попов - молодчина и трудяга. Азмун тоже был хорош, жаль, что редко в этом сезоне такое с ним
Ответить
семёнычев
1523105884
так весело, что хочется танцевать( маски- шоу))))))))))))
Ответить
compka
1523105972
Ай да молодцы! Могут же менять настроение с плохого на хорошее...
Ответить
a-rakhmatov
1523106109
Красивая игра!..... по Бедыевски показал Рубин игру))
Ответить
DOCTOR PENALTY
1523106287
С победой Казань!!!
Ответить
Skrudg
1523107544
С победой Казань!!!
Ответить
OfaZavr
1523114909
Ивелин молодец, проявляет себя в аренде, по возвращению надеюсь и у нас продолжит так же.
Ответить
Рубинище
1523120751
Ивелин наверно больше не вернётся в Спартак, очень рад, что Кузьмин вернулся, наконец то Азмун проявляется.. Всё сыграней становится Рубин.. Очень много травм к сожалению...Красавцы..
Ответить
zigbert
1523173859
Рубин с победой.Ивелин красавец.
Ответить
Главные новости
Черданцев скептически оценил перспективы «Динамо» с Шварцем
10:28
1
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти из «Галатасарая» в более именитый клуб
10:14
2
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
1
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Все новости
Все новости
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
4
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
4
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
2
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
3
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
9
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Жена Батракова оценила его прощание с фанатами «Локомотива»
00:29
3
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
7
В Грозном вновь возникли проблемы со светом во время матча
Вчера, 23:59
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
6
Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим
Вчера, 23:25
3
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
10
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
11
Галактионов объяснил, почему Батраков не играет с «Ростовом»
Вчера, 22:19
Батраков назвал европейский клуб, где продолжит карьеру
Вчера, 22:13
12
Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»
Вчера, 22:08
11
ВидеоБатраков попрощался с болельщиками «Локо»
Вчера, 21:57
5
«Ни стыда ни совести»: Бубнов – об игроке «Зенита»
Вчера, 21:15
22
ФотоЦСКА устроил акцию в поддержку Мойзеса
Вчера, 20:59
3
Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль
Вчера, 20:40
5
Новая информация о Карпукасе в «Зените»
Вчера, 20:10
2
«Ну нельзя с таким нападающим играть»: Гурцкая – о форварде ЦСКА
Вчера, 20:00
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+