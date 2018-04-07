РФПЛ. «Рубин» одержал волевую победу над «Ахматом»

В матче 25-го тура РФПЛ «Рубин» обыграл «Ахмат» со счетом 3:2.

Казанцы пропустили на первой минуте встречи, гол на счету форварда Магомеда Митришева. Однако во втором тайме хозяева забили три мяча. Дублем отметился форвард Сердар Азмун. В концовке матча Митришев забил второй мяч в ворота «Рубина».

«Рубин» набрал 31 очко и поднялся на возьму строчку в турнирной таблице. «Ахмат» с 27-ю очками идет на 11-м месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 3:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Митришев, 1; 1:1 – Попов, 49; 2:1 – Азмун, 63; 3:1 – Азмун, 71; 3:2 – Митришев ,86.

«Рубин»: Джанаев, Кузьмин, Кудряшов (Устинов, 84), Гранат, Навас, Сорокин, Нобоа, Могилевец (Карадениз, 67), Попов, Коновалов, Азмун (Шекари, 77).

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Моххамади, Анхель, Иванов (Балай, 72), Швец, Исмаэл (Бериша, 81), Митришев, Мбенгуе (Роши, 66).

Предупреждения: Кузьмин, 23; Сорокин, 83; Карадениз, 90+4 – Семенов, 10; Моххамади, 55; Анхель, 62.

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