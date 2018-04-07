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    РФПЛ. «Амкар» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск»

    В матче 25-го тура РФПЛ «Амкар» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

    Первый гол в матче забил хавбек Александр Рязанцев на 46-й минуте матча. Второй мяч забил полузащитник Михаил Костюков на 92-й минуте.

    Пермский клуб набрал 28 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками идет на последнем месте.

    Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

    СКА-Хабаровск – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Рязанцев, 45+1; 0:2 – Костюков, 90+2.

    «СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко (Казанков, 81), Димидко, Аделейе, Никифоров (Маркович, 70), Наваловский, Кабутов, Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульски.

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Занев (Мельников, 67), Конде, Рязанцев (Костюков, 69), Комолов, Гащенков, Гол (Эзатолахи, 64), Огуде, Оланаре.

    Удаление: Кабутов, 57 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2018 12:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +4631

      Catastrofa 7 апреля 2018, 15:47

      Ожил Амкар !

      1
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 7 апреля 2018, 14:39

      амкар старается)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -1174

      vvv246 7 апреля 2018, 14:39

      Амкар разбушевался. Бьет лидера и аутсайдера на их полях!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      victosha 7 апреля 2018, 13:27

      А мы предупреждали: Амкар - очень упрямая команда и в футбол умеет играть. Вылетать будет кто-то другой.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 7 апреля 2018, 13:05

      Хабаровск точно тютю теперь в ФНЛ)

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 7 апреля 2018, 13:02

      Искренне поддерживаю. Не хотелось бы вылета "Амкара" из РФПЛ.

      4
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      Рейтинг: +667

      АИН-27 7 апреля 2018, 12:59

      Амкар красавчеги! Желаю им остаться в РФПЛ!

      4
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