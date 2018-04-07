В матче 25-го тура РФПЛ «Амкар» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск» со счетом 2:0.

Первый гол в матче забил хавбек Александр Рязанцев на 46-й минуте матча. Второй мяч забил полузащитник Михаил Костюков на 92-й минуте.

Пермский клуб набрал 28 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице. «СКА-Хабаровск» с 13-ю очками идет на последнем месте.

Чемпионат России. РФПЛ. 25-й тур

СКА-Хабаровск – Амкар (Пермь) – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рязанцев, 45+1; 0:2 – Костюков, 90+2.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Черевко (Казанков, 81), Димидко, Аделейе, Никифоров (Маркович, 70), Наваловский, Кабутов, Карасев (Федотов, 81), Канунников, Секульски.

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Идову, Занев (Мельников, 67), Конде, Рязанцев (Костюков, 69), Комолов, Гащенков, Гол (Эзатолахи, 64), Огуде, Оланаре.

Удаление: Кабутов, 57 – нет.

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