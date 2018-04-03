Слуцкий: «Кроме братьев Березуцких я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена»

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как долго он сможет управлять своей детской футбольной школой, расположенной в Волгограде, а так же – на какие средства.

«Все, что я видел, когда футболисты пытались организовать бизнес, потому-что это очень частый процесс, люди зарабатывают, нужно куда-то вкладывать деньги, кроме братьев Березуцких я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена.

Поэтому я прекрасно понимаю, что вряд ли я смогу деньги максимально качественно использовать в каком-то бизнесе. Потому-что есть люди, которые занимались этим профильно, они экономисты, они бизнесмены, они знаю как все это делать.

Поэтому у меня все достаточно просто. Да, какие-то сбережения у меня есть. Они на депозитах в банках. И если ничего глобального не произойдет, то я смогу управлять своим проектом минимум в течение 10 лет», – рассказал Слуцкий программе «Foot’Больные люди».