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    Слуцкий: «Кроме братьев Березуцких я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена»

    Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал о том, как долго он сможет управлять своей детской футбольной школой, расположенной в Волгограде, а так же – на какие средства.

    «Все, что я видел, когда футболисты пытались организовать бизнес, потому-что это очень частый процесс, люди зарабатывают, нужно куда-то вкладывать деньги, кроме братьев Березуцких я не видел ни одного успешного футболиста-бизнесмена.

    Поэтому я прекрасно понимаю, что вряд ли я смогу деньги максимально качественно использовать в каком-то бизнесе. Потому-что есть люди, которые занимались этим профильно, они экономисты, они бизнесмены, они знаю как все это делать.

    Поэтому у меня все достаточно просто. Да, какие-то сбережения у меня есть. Они на депозитах в банках. И если ничего глобального не произойдет, то я смогу управлять своим проектом минимум в течение 10 лет», – рассказал Слуцкий программе «Foot’Больные люди».

    Источник: YouTube

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    03.04.2018 09:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 3 апреля 2018, 16:04

      Если братья оказались грамотными ребятами, то им только уважение! Но и они, я уверен, просто использовали честных и грамотных специалистов, разбирающихся в бизнес-проектах. Самим им не до этого. Там нагрузочки - ого-го! И физические, и моральные.

      0
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    • ...
      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 3 апреля 2018, 11:32

      Деревом торгуют?)

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Spartak Piter 3 апреля 2018, 11:46

      Они хоть зарабатывают на этом "дереве"
      А вы тут в носу ковыряетесь

      1
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 3 апреля 2018, 10:39

      Правильные слова

      2
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