Канунников: «Отставка Билялетдинова не поддается логике»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Максим Канунников поделился мнением об отставке Рината Билялетдинова с поста главного тренера хабаровского клуба.

Билялетдинов возглавил команду в январе. Под его руководством хабаровчане провели четыре матча, три из которых проиграли.

«Узнал эту новость только десять минут назад. Непонятно, с чем связана необходимость на данном отрезке менять тренера. Это не поддаeтся логике. Многие не знают, но Ринат Саярович всей душой переживает за каждого футболиста. Он старается делать так, чтобы любой игрок проявлял свои лучшие качества, прогрессировал.

Хочу выразить ему слова благодарности за доверие. Надеюсь, у него всe сложится хорошо», – сказал Канунников.