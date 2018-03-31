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Канунников: «Отставка Билялетдинова не поддается логике»

31 марта 2018, 20:07
15

Нападающий «СКА-Хабаровска» Максим Канунников поделился мнением об отставке Рината Билялетдинова с поста главного тренера хабаровского клуба.

Билялетдинов возглавил команду в январе. Под его руководством хабаровчане провели четыре матча, три из которых проиграли.

«Узнал эту новость только десять минут назад. Непонятно, с чем связана необходимость на данном отрезке менять тренера. Это не поддаeтся логике. Многие не знают, но Ринат Саярович всей душой переживает за каждого футболиста. Он старается делать так, чтобы любой игрок проявлял свои лучшие качества, прогрессировал.

Хочу выразить ему слова благодарности за доверие. Надеюсь, у него всe сложится хорошо», – сказал Канунников.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Канунников Максим Билялетдинов Ринат
Комментарии (15)
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Serjoga
1522518325
В Хабаровске "и.д.и.о.т.ы" руководят клубом? Какой тренер сейчас возьмется за СКА? Вылет СКА был предопределен осенью и после трансферного периода ничего в клубе не изменилось! Состав не усилился! Чего они ждали от Белялетдинова? Чуда? Таких чудес не бывает! Просто нет слов!
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Вомбат
1522519966
Ринат Саярович, судя по его работе в Рубине, хороший тренер. С Билялетдиновым СКА мог бы вернуться через год даже с нынешним составом. Но зачем это Хабаровску? Возвращение в РФПЛ для руководства СКА - только лишняя головная боль.
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RomaDassler
1522520738
Отставка и увольнение разные вещи
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Zly
1522522693
А Канунников щас в опе...ведь шел за тренером...а ему светит фнл
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Ауторитетный экспэрт мамо
1522525110
..э, я короче этих хабарафских рукавадителей билялетдинил, понял да! потом раз вернул и снова отбилялетдинил!
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Супермачо
1522527580
Не поддавалось логике его назначение.
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Евгений П
1522531732
Зачем вообще приходил тогда
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zigbert
1522571991
Думается Канунников найдет себе работу в летнее трансферное окно.
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Бухбух
1522573538
Вполне логичная и ожидаемая отставка. Во всех клубах, где он работал раньше, как тренер ничего не добился.
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