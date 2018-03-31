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Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

31 марта 2018, 18:24
21

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов покинул свой пост. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, специалист возглавил хабаровчан в январе этого года. Под его руководством команда провела в РФПЛ четыре матча, трижды уступив и один раз сыграв вничью. Кроме того, армейцы вылетели из Кубка России, проиграв в четвертьфинале «Шиннику» по пенальти.

После 24 туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, отставая от предпоследнего места на 10 очков.

Источник: ФК «СКА-Хабаровск»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (21)
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barbiturny
1522510071
Видимо готовятся к ФНЛ.
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Евгений Лесников
1522510316
У Билялетдинова не получилось,как в известном выражении..."Пришел,увидел-победил.."
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fhnv
1522510560
буквально вот ,только говорил,что якобы останеться.выгнали получается его...жаль.лучше они не найдут
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OfaZavr
1522511310
вот это неожиданность. интересно почему так резко вдруг решил уйти, всего пару матчей ведь провел с ними.
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ЖОРРО
1522516043
Странное решение...уж слишком мало он отработал...
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miha99
1522516865
очень странно,Билялетдинов сам себя подставляет,взялся делай до конца,а уходить после 3 месяцев ,ну это слишком,думаю следующий клуб Билялетдинова будет из ФНЛ
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Федя Кабак
1522518092
Сдался дядька. Такой никогда хорошим тренером не станет!
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Serjoga
1522518431
В Хабаровске "и.д.и.о.т.ы" руководят клубом? Какой тренер сейчас возьмется за СКА? Вылет СКА был предопределен осенью и после трансферного периода ничего в клубе не изменилось! Состав не усилился! Чего они ждали от Белялетдинова? Чуда? Таких чудес не бывает! Просто нет слов!
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КЭТиК
1522555099
Флагман спасается первым.
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zigbert
1522571390
Конечно СКА не спасет даже Хоттабыч,но до конца сезона надо было доработать.
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