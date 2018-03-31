Билялетдинов покинул пост главного тренера «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ринат Билялетдинов покинул свой пост. Контракт был расторгнут по взаимному согласию сторон.

Напомним, специалист возглавил хабаровчан в январе этого года. Под его руководством команда провела в РФПЛ четыре матча, трижды уступив и один раз сыграв вничью. Кроме того, армейцы вылетели из Кубка России, проиграв в четвертьфинале «Шиннику» по пенальти.

После 24 туров «СКА-Хабаровск» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, отставая от предпоследнего места на 10 очков.