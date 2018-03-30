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Семин пригласил болельщиков на матч против «Амкара»

30 марта 2018, 11:24
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пригласил болельщиков посетить матч 24-го тура РФПЛ против «Амкара».

«Дорогие друзья, болельщики! Неожиданное решение – 31 марта матч против «Амкара» пройдет у нас. Мы вас всех ждем на нашем стадионе. Надеюсь, что все ребята, которые не приехали из национальных сборных, будут живы и здоровы. Обязательно должны выйти Фарфан и, надеюсь, что Чорлука. Мы вас приглашаем – поддержите нас, потому что это будет очень важная и тяжелая игра», – сказал Семин.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» был перенесен из Перми в Москву из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Звезда». Встреча состоится в субботу, 31 марта, в 14:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Амкар-Пермь Чорлука Ведран Фарфан Джефферсон Семин Юрий
Комментарии (18)
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Andrering87
1522399094
конечно важная и тяжелая, особенно когда дважды играешь домашний матч + за 3 очка еще 20 лямов кидаешь....наверно еще и сверх после накинут... ну ладно у них на поле нельзя, но есть нейтральное... но делать 2 домашний матч с Амкаром в сезоне это абсурд...
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woyser
1522399807
Клоунада продолжается. Поставлю червонец на ничью 3-3, стебаться так уж всем.
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VVM1964
1522400120
Он еще и стебется .
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vitvik
1522400793
Амкар обязан предоставить 10 процентов мест для гостей - болельщиков Локомотива.
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nik55
1522403792
локомотив----мудозвоны вместе с тренером
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Asbjorn
1522404898
Очень неожиданное решение,после 20 лямов то
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Полная Канистра
1522405189
и чё он так забеспокоился? чует неладное с этой сделкой
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Боцман59rus
1522408292
обкакали вы себе чемпионство парни, жаль что повелись на эту возможность, отрыв солидный, выиграете и так,,, глупо
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zigbert
1522413545
Игра будет тяжелая.
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vitvik
1522420933
Почему не оплатили чартер, для болельщиков из Перми? Это их домашний матч.
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