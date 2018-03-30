Семин пригласил болельщиков на матч против «Амкара»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин пригласил болельщиков посетить матч 24-го тура РФПЛ против «Амкара».

«Дорогие друзья, болельщики! Неожиданное решение – 31 марта матч против «Амкара» пройдет у нас. Мы вас всех ждем на нашем стадионе. Надеюсь, что все ребята, которые не приехали из национальных сборных, будут живы и здоровы. Обязательно должны выйти Фарфан и, надеюсь, что Чорлука. Мы вас приглашаем – поддержите нас, потому что это будет очень важная и тяжелая игра», – сказал Семин.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» – «Локомотив» был перенесен из Перми в Москву из-за неудовлетворительного состояния газона на стадионе «Звезда». Встреча состоится в субботу, 31 марта, в 14:00 по московскому времени.