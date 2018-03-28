Льорис удивлен игрой Смолова

Вратарь сборной Франции Уго Льорис после товарищеского матча против сборной России (3:1) дал оценку игре нашего форварда Федора Смолова. Голкипер считает, что краснодарец может заявить о себе в Европе.

– Что можете сказать персонально о Фeдоре Смолове?

– Он очень хороший игрок. Думаю, что это один из тех футболистов, которых мы должны увидеть на чемпионате мира. Я уже смотрел за тем, как Смолов играет, на видео, но он смог немного удивить меня на поле своим движением, своими возможностями. Фeдор забил отличный мяч, прекрасно перемещался по полю. Ещe был отличный кросс, который он хорошо замкнул.

– К нему проявлял интерес «Вест Хэм». Как вы думаете, смог бы Смолов заиграть в Англии?

– Да, думаю, у него есть всe, чтобы играть в больших командах. Ему нужно просто продолжать работать и верить в себя. Чемпионат мира – отличная возможность для него, чтобы проявить лучшие качества. Желаю сборной России всего наилучшего на этом турнире.

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