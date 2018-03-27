«Барселона» проявляет интерес к 20-летнему полузащитнику «Ромы» Ундеру

Спортивный директор «Ромы» Мончи рассказал об интересе к полузащитнику команды Дженгизу Ундеру со стороны «Барселоны».

«Это правда, что «Барселона» проявляет интерес к Ундеру. У его агента Байрама Тутумлу хорошие взаимоотношения с руководством каталонцев, и он сообщил мне, что клуб определенно имеет интерес.

Никаких предложений по футболисту мы пока не получали. Тем не менее я не буду удивлен, если за ним наблюдают. Он молод, талантлив, забивает много голов.

Мы хотим, чтобы Дженгиз стал важным игроком для «Ромы». Он молод и обладает всеми качества, чтобы стать таковым», – сказал Мончи.

В нынешнем сезоне Ундер принял участие в 24 матчах, забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. Его контракт с «волками» рассчитан до июня 2022 года, а стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 20 миллионов евро.