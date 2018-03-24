Агуэро не сыграет против Испании

Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит товарищеский матч против сборной Испании.

Игрок покинул расположение национальной команды, чтобы продолжить восстановление от травмы колена в расположении «Манчестер Сити». Ранее главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли заявил, что игрок может быть готов к матчу против испанцев.

Матч Испания – Аргентина пройдет 27 марта.