Агуэро не сыграет против Испании

А между прочим Испания - Аргентина это если обе сборные выиграют свои группы и обыграют соперников по 1/8, то они встретятся уже в 1/4! Не зря друг друга будут сканировать! Ай не зря!
Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит товарищеский матч против сборной Испании.
Игрок покинул расположение национальной команды, чтобы продолжить восстановление от травмы колена в расположении «Манчестер Сити». Ранее главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли заявил, что игрок может быть готов к матчу против испанцев.
Матч Испания – Аргентина пройдет 27 марта.