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    Агуэро не сыграет против Испании

    Нападающий сборной Аргентины и «Манчестер Сити» Серхио Агуэро пропустит товарищеский матч против сборной Испании.

    Игрок покинул расположение национальной команды, чтобы продолжить восстановление от травмы колена в расположении «Манчестер Сити». Ранее главный тренер аргентинской сборной Хорхе Сампаоли заявил, что игрок может быть готов к матчу против испанцев.

    Матч Испания – Аргентина пройдет 27 марта.

    Источник: Skysports

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    24.03.2018 00:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 марта 2018, 02:25

      А между прочим Испания - Аргентина это если обе сборные выиграют свои группы и обыграют соперников по 1/8, то они встретятся уже в 1/4! Не зря друг друга будут сканировать! Ай не зря!

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