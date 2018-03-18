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    Зырянов: «Два домашних разгрома «Зенита-2»? В моей карьере футболиста такого не было» 

    Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал поражение в матче 28-го тура ФНЛ от «Авангарда» (0:4).

    — После поражения 0:4 комментировать нечего. Проиграли. Не смогли взять важные три очка, хотя хотели это сделать. Мы готовились играть на победу всю неделю. После незабитого пенальти команда немножко расклеилась. Будем работать в том числе и над психологией.

    — Не все же так плохо. Есть же что-то, чем вы остаетесь довольны?

    — Я не сказал, что все плохо. Мы движемся. Это естественный процесс. Проиграли два домашних матча [в прошлом туре «Зенит-2» проиграл «Енисею» 0:3 – прим. «Бомбардира»], это очень неприятно. В моей карьере футболиста такого не встречалось, но я уже не футболист. Я тренер, поэтому это будет уроком для меня и моих футболистов. А то, что были и хорошие моменты, я видел.

    «Зенит-2» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков в 28 турах.

    Источник: ФК «Зенит»

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    18.03.2018 11:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 29 марта 2018, 12:41

      Им надо вылетать. Потому как вышли не по спортивному признаку. Докажите выходом честным

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