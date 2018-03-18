Зырянов: «Два домашних разгрома «Зенита-2»? В моей карьере футболиста такого не было» 

Главный тренер «Зенита-2» Константин Зырянов прокомментировал поражение в матче 28-го тура ФНЛ от «Авангарда» (0:4).

— После поражения 0:4 комментировать нечего. Проиграли. Не смогли взять важные три очка, хотя хотели это сделать. Мы готовились играть на победу всю неделю. После незабитого пенальти команда немножко расклеилась. Будем работать в том числе и над психологией.

— Не все же так плохо. Есть же что-то, чем вы остаетесь довольны?

— Я не сказал, что все плохо. Мы движемся. Это естественный процесс. Проиграли два домашних матча [в прошлом туре «Зенит-2» проиграл «Енисею» 0:3 – прим. «Бомбардира»], это очень неприятно. В моей карьере футболиста такого не встречалось, но я уже не футболист. Я тренер, поэтому это будет уроком для меня и моих футболистов. А то, что были и хорошие моменты, я видел.

«Зенит-2» занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков в 28 турах.