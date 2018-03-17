Навас рад, что против «Рубина» не сыграют Промес и Зе Луиш

Защитник «Рубина» Сесар Навас похвалил атаку «Спартака», с которым казанцам предстоит сыграть в 23-м туре РФПЛ. Испанец выразил радость по поводу того факта, что в составе красно-белых будут отсутствовать полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш. Голландец пропустит матч в Казани из-за перебора желтых карточек, а кабовердианец травмирован.

«Это правда, что «Спартак» очень силен в атаке. Они используют любую ошибку, нам нужно быть абсолютно сконцентрированными. Рад, что прежде нам не раз удавалось сдерживать атаку красно-белых.

В субботу за «Спартак» не сыграют Промес и Зе Луиш? Это хорошая новость для нас. Против обоих очень сложно обороняться. Но мне, например, каждый день не менее сложно с Азмуном, причем на каждой тренировке.

Что касается Попова, который перешел к нам на правах аренды из «Спартака» и не сыграет в предстоящем матче, то Ивелин – отличное усиление для «Рубина». У него очень высокий профессиональный уровень игры, а также личные качества. Он полезен и на поле, и в раздевалке.

Пусть не в оптимальном составе, но мы должны биться за победу, не думая о том, какие проблемы у нас или у соперника, борется ли он за чемпионство или нет», – сказал Навас.

Встреча «Рубин» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.