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Навас рад, что против «Рубина» не сыграют Промес и Зе Луиш

17 марта 2018, 13:43
8

Защитник «Рубина» Сесар Навас похвалил атаку «Спартака», с которым казанцам предстоит сыграть в 23-м туре РФПЛ. Испанец выразил радость по поводу того факта, что в составе красно-белых будут отсутствовать полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш. Голландец пропустит матч в Казани из-за перебора желтых карточек, а кабовердианец травмирован.

«Это правда, что «Спартак» очень силен в атаке. Они используют любую ошибку, нам нужно быть абсолютно сконцентрированными. Рад, что прежде нам не раз удавалось сдерживать атаку красно-белых.

В субботу за «Спартак» не сыграют Промес и Зе Луиш? Это хорошая новость для нас. Против обоих очень сложно обороняться. Но мне, например, каждый день не менее сложно с Азмуном, причем на каждой тренировке.

Что касается Попова, который перешел к нам на правах аренды из «Спартака» и не сыграет в предстоящем матче, то Ивелин – отличное усиление для «Рубина». У него очень высокий профессиональный уровень игры, а также личные качества. Он полезен и на поле, и в раздевалке.

Пусть не в оптимальном составе, но мы должны биться за победу, не думая о том, какие проблемы у нас или у соперника, борется ли он за чемпионство или нет», – сказал Навас.

Встреча «Рубин» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Навас Сесар Зе Луиш Промес Квинси
Комментарии (8)
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ZAITZEFF2011
1521284260
Конечно рад - ключевые футболисты.
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"supermax"
1521286049
ссыкнул братан?
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slavа0508
1521291542
Что то Зе очень стал подвержен травмам,,,,почти весь год на скамейке,,,,и все какие то нетипичные для футбола повреждения,,,,,
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Burtaze
1521292258
и без этих двух тёмненьких россиян Рубин будет рыдать....
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СШГЭС
1521292658
Найдется, кому повозить защиту Рубина.
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Svoysvoemubrat
1521293108
Как бы грустить не пришлось.
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zigbert
1521294793
У Спартака есть резерв,который должен показать на что способен.
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OfaZavr
1521299070
надеюсь и без отсутствующих у нас Рубину придется очень тяжело)
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