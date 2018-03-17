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    Навас рад, что против «Рубина» не сыграют Промес и Зе Луиш

    Защитник «Рубина» Сесар Навас похвалил атаку «Спартака», с которым казанцам предстоит сыграть в 23-м туре РФПЛ. Испанец выразил радость по поводу того факта, что в составе красно-белых будут отсутствовать полузащитник Квинси Промес и нападающий Зе Луиш. Голландец пропустит матч в Казани из-за перебора желтых карточек, а кабовердианец травмирован.

    «Это правда, что «Спартак» очень силен в атаке. Они используют любую ошибку, нам нужно быть абсолютно сконцентрированными. Рад, что прежде нам не раз удавалось сдерживать атаку красно-белых.

    В субботу за «Спартак» не сыграют Промес и Зе Луиш? Это хорошая новость для нас. Против обоих очень сложно обороняться. Но мне, например, каждый день не менее сложно с Азмуном, причем на каждой тренировке.

    Что касается Попова, который перешел к нам на правах аренды из «Спартака» и не сыграет в предстоящем матче, то Ивелин – отличное усиление для «Рубина». У него очень высокий профессиональный уровень игры, а также личные качества. Он полезен и на поле, и в раздевалке.

    Пусть не в оптимальном составе, но мы должны биться за победу, не думая о том, какие проблемы у нас или у соперника, борется ли он за чемпионство или нет», – сказал Навас.

    Встреча «Рубин» – «Спартак» состоится сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.03.2018 13:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 18:04

      надеюсь и без отсутствующих у нас Рубину придется очень тяжело)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 16:53

      У Спартака есть резерв,который должен показать на что способен.

      2
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 марта 2018, 16:25

      Как бы грустить не пришлось.

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 17 марта 2018, 16:17

      Найдется, кому повозить защиту Рубина.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +260

      Burtaze 17 марта 2018, 16:10

      и без этих двух тёмненьких россиян Рубин будет рыдать....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 17 марта 2018, 15:59

      Что то Зе очень стал подвержен травмам,,,,почти весь год на скамейке,,,,и все какие то нетипичные для футбола повреждения,,,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11277

      "supermax" 17 марта 2018, 14:27

      ссыкнул братан?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 17 марта 2018, 13:57

      Конечно рад - ключевые футболисты.

      0
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