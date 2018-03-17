Рауш: «РФПЛ на фоне Бундеслиги смотрится не так уж и плохо»

Защитник «Динамо» Константин Рауш, перешедший в московский клуб прошедшей зимой из «Кельна», заявил, что разница между уровнем РФПЛ и Бундеслиги не так уже и велика. По словам футболиста, главное достоинство чемпионата Германии – высокий уровень конкуренции.

«Да не сказал бы, что премьер-лига так уж плохо смотрится на фоне бундеслиги. Просто пока я не знаю возможностей всех команд. В каждой следующей игре подмечаю для себя что-то новое. Главное достоинство немецкого чемпионата – невероятный уровень конкуренции. «Баварию», разумеется, выношу за скобки. Это отдельная планета. А все остальные примерно на равных. Условный «Майнц» спокойно может победить дортмундскую «Боруссию» и это никого не удивит.

Об РФПЛ целостного мнения еще не составил. Но я не жалею о выборе. Никогда не знаешь, выпадет ли тебе еще такой шанс. А поиграть в России мне очень хотелось», – сказал Рауш.