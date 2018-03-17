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    Рауш: «РФПЛ на фоне Бундеслиги смотрится не так уж и плохо»

    Защитник «Динамо» Константин Рауш, перешедший в московский клуб прошедшей зимой из «Кельна», заявил, что разница между уровнем РФПЛ и Бундеслиги не так уже и велика. По словам футболиста, главное достоинство чемпионата Германии – высокий уровень конкуренции.

    «Да не сказал бы, что премьер-лига так уж плохо смотрится на фоне бундеслиги. Просто пока я не знаю возможностей всех команд. В каждой следующей игре подмечаю для себя что-то новое. Главное достоинство немецкого чемпионата – невероятный уровень конкуренции. «Баварию», разумеется, выношу за скобки. Это отдельная планета. А все остальные примерно на равных. Условный «Майнц» спокойно может победить дортмундскую «Боруссию» и это никого не удивит.

    Об РФПЛ целостного мнения еще не составил. Но я не жалею о выборе. Никогда не знаешь, выпадет ли тебе еще такой шанс. А поиграть в России мне очень хотелось», – сказал Рауш.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.03.2018 13:23
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 16:40

      Сравнивать РФПЛ и Бундеслигу конечно можно,но это сравнение будет не в нашу пользу.

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 марта 2018, 14:50

      Мне нравится этот парень. Работоспособный, ног не жалеет. Для флангового хава всё у него есть. Думаю, что поможет "Динамо" выбраться из ямы.

      1
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      Рейтинг: +592

      Ауторитетный экспэрт мамо 17 марта 2018, 14:00

      ....смотрицца можт и неплохо, но играет хуже....надеюсь, в этом сезоне динамо не вылетит

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 13:47

      А как Динамо???

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