РФПЛ. «Урал» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск»

«СКА-Хабаровск» потерпел домашнее поражение от «Урала» во встрече 23-го тура РФПЛ.

Три очка в копилку екатеринбуржцев принесли нападающий Владимир Ильин, оформивший дубль, и полузащитник Отман Эль Кабир.

Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

СКА-Хабаровск – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Ильин, 26; 0:2 – Эль Кабир, 72; 0:3 – Ильин, 89.

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин, Димидко, Карпов, Гришко (Федотов, 46), Никифоров (Колесниченко, 87), Макаров, Кабутов, Карасев, Канунников, Маркович (Секульски, 74).

«Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров (Чантурия, 88), Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви (Егорычев, 85).

Предупреждения: Баляйкин, 21 – Фидлер, 12; Бикфалви, 50.

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