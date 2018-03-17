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    РФПЛ. «Урал» в гостях обыграл «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск» потерпел домашнее поражение от «Урала» во встрече 23-го тура РФПЛ.

    Три очка в копилку екатеринбуржцев принесли нападающий Владимир Ильин, оформивший дубль, и полузащитник Отман Эль Кабир.

    Чемпионат России. РФПЛ. 23-й тур

    СКА-Хабаровск – Урал (Екатеринбург) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ильин, 26; 0:2 – Эль Кабир, 72; 0:3 – Ильин, 89.

    «СКА-Хабаровск»: Довбня, Баляйкин, Димидко, Карпов, Гришко (Федотов, 46), Никифоров (Колесниченко, 87), Макаров, Кабутов, Карасев, Канунников, Маркович (Секульски, 74).

    «Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Фидлер, Димитров (Чантурия, 88), Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Бикфалви (Егорычев, 85).

    Предупреждения: Баляйкин, 21 – Фидлер, 12; Бикфалви, 50.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.03.2018 12:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 16:28

      Мастерства у Урала побольше.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Alec7183 17 марта 2018, 15:01

      Ура ! Урал!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 марта 2018, 13:09

      Автобус убрали, 3 получили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3499

      anatolich72 17 марта 2018, 13:03

      Спартак проколол одно колесо автобуса,Урал три оставшихся, ска в ФНЛ НА ОБОДАХ.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +314

      Neverov1 17 марта 2018, 13:02

      Ура!!! "Урал" молодцы!!! так держать!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 марта 2018, 13:01

      Урал молодцы! с победой и качественной игрой!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 марта 2018, 12:57

      СКА плывёт по течению на выход, Урал боевито и солидно взяли очки!
      Ильин - молоток, за которого ещё поспорят отечественные лидеры!...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +630

      garet12222 17 марта 2018, 12:52

      Урал, с победой! наконец-то и у Ильина пошло!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > garet12222 17 марта 2018, 13:10

      Просто Портнягина выпускали форвардом в 1 части сезона, а Ильина он зачем то сделал оттянутым форвардом.Вернул Ильина на прежнею позицию все как надо стало

      1
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