Лига Европы. «Арсенал» во второй раз обыграл «Милан», дортмундская «Боруссия» вылетела от «Зальцбурга»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» дома победил «Милан» и вышел в следующий этап турнира.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» по сумме двух встреч (1:2) вылетела от «Зальцбурга».

Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи

Зальцбург (Австрия) – Боруссия Д (Германия) – 0:0

Первый матч – 2:1

Арсенал (Англия) – Милан (Италия) – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чалханоглу, 35; 1:1 – Уэлбек, 39 (с пенальти); 2:1 – Джака, 71; 3:1 – Уэлбек, 86.

Первый матч – 2:0

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