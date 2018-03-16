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    Лига Европы. «Арсенал» во второй раз обыграл «Милан», дортмундская «Боруссия» вылетела от «Зальцбурга»

    В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» дома победил «Милан» и вышел в следующий этап турнира.

    В другой встрече дортмундская «Боруссия» по сумме двух встреч (1:2) вылетела от «Зальцбурга».

    Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи

    Зальцбург (Австрия) – Боруссия Д (Германия) – 0:0

    Первый матч – 2:1

    Арсенал (Англия) – Милан (Италия) – 3:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Чалханоглу, 35; 1:1 – Уэлбек, 39 (с пенальти); 2:1 – Джака, 71; 3:1 – Уэлбек, 86.

    Первый матч – 2:0

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2018 00:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 16 марта 2018, 08:30

      Смотрел Зальцбург - Дортмунд.
      Немцы играли хорошим составом, но очень уныло. Зальцбург вчера давил и имел моменты. Непонятно, как Дортмунд в чемпионате идёт третьим. Они от Аталанты ещё должны были вылетать, но повезло...
      Не надо удивляться, просто Дортмунд - ОЧЕНЬ унылая сейчас команда. Ничего общего даже с тухелевским нет. То ли уход Обамеянга так повлиял, то ли фиг знает даже...

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      Рейтинг: +369

      rossonero666 16 марта 2018, 01:00

      Поборолись достойно, но судья убил игру

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      Рейтинг: +32

      milanium > rossonero666 16 марта 2018, 06:38

      да уж, молодцы

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