Лига Европы. «Арсенал» во второй раз обыграл «Милан», дортмундская «Боруссия» вылетела от «Зальцбурга»

Смотрел Зальцбург - Дортмунд.
Немцы играли хорошим составом, но очень уныло. Зальцбург вчера давил и имел моменты. Непонятно, как Дортмунд в чемпионате идёт третьим. Они от Аталанты ещё должны были вылетать, но повезло...
Не надо удивляться, просто Дортмунд - ОЧЕНЬ унылая сейчас команда. Ничего общего даже с тухелевским нет. То ли уход Обамеянга так повлиял, то ли фиг знает даже...
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Арсенал» дома победил «Милан» и вышел в следующий этап турнира.
В другой встрече дортмундская «Боруссия» по сумме двух встреч (1:2) вылетела от «Зальцбурга».
Лига Европы. 1/8 финала, ответные матчи
Зальцбург (Австрия) – Боруссия Д (Германия) – 0:0
Первый матч – 2:1
Арсенал (Англия) – Милан (Италия) – 3:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Чалханоглу, 35; 1:1 – Уэлбек, 39 (с пенальти); 2:1 – Джака, 71; 3:1 – Уэлбек, 86.
Первый матч – 2:0