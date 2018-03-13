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    Манчини приглашал в «Зенит» Яя Туре, но клуб наложил запрет на трансфер

    Агент полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини приглашал африканца в сине-бело-голубой клуб.

    «Роберто Манчини хотел пригласить в «Зенит» Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Кристиан Нобоа лучше. До него Лучано Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А «Зениту» сейчас просто необходим системообразующий игрок.

    Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Аксель Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать. Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в жизни всe что только возможно. Можно спросить у того же Бранислава Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут», – сказал Селюк.

    Манчини тренирует «Зенит» с лета 2017 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.03.2018 22:20
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 14 марта 2018, 13:22

      селюк уже не знает куда свои товары спихнуть торговец базарный который всё время кричит //Подходи налетай последние и очень свежий//

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 марта 2018, 09:13

      Не было?.. Сам то слышал себя? Только что назвал игроков классом не ниже Туре, не говоря уже о Это О, Карлосе, и Диарра... Либо сотрудник "СС" совсем "заговорился"...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Bivaliy67 14 марта 2018, 13:53

      Согласен! Да и Халк тот же классом не ниже Туре как мне кажется!

      0
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 14 марта 2018, 08:31

      Не знал, что Халк негр)))

      2
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 14 марта 2018, 06:48

      Печально,но с середины 90 точно не было

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 14 марта 2018, 01:28

      да хватит уже ныть ведь играли же на старте супер а потом покатились вниз

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 14 марта 2018, 00:10

      Туре бы помог Зениту,но он не перейдет.

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 14 марта 2018, 00:04

      Полное вранье.

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 марта 2018, 22:58

      Яя везде расизм видится. Страшно подумать, что он скажет про «Зенит», после того, как поиграет там некоторое время!

      1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 13 марта 2018, 22:45

      Витсель чёрный?

      2
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > ПаХан638 13 марта 2018, 23:24

      А какой он...:)?
      Блондин с голубыми глазами;)?

      2
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 > Dimon 007 14 марта 2018, 02:53

      Речь шла о цвете кожи а не волос и глаз))))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Dimon 007 14 марта 2018, 10:01

      он рыжий!!!

      2
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 13 марта 2018, 22:45

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      черная обезьяна собиралась в Россию?! да ему бы за 2013 год многие припомнили

      -4
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