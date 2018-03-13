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  • Манчини приглашал в «Зенит» Яя Туре, но клуб наложил запрет на трансфер

Манчини приглашал в «Зенит» Яя Туре, но клуб наложил запрет на трансфер

13 марта 2018, 22:20
33

Агент полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини приглашал африканца в сине-бело-голубой клуб.

«Роберто Манчини хотел пригласить в «Зенит» Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Кристиан Нобоа лучше. До него Лучано Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А «Зениту» сейчас просто необходим системообразующий игрок.

Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Аксель Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать. Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в жизни всe что только возможно. Можно спросить у того же Бранислава Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут», – сказал Селюк.

Манчини тренирует «Зенит» с лета 2017 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Зенит Манчестер Сити Туре Яя Манчини Роберто Селюк Дмитрий
Комментарии (33)
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WhiteEgon
1520969378
Халк и Витсель получерные, а Туре черный как сволочь. Поэтому в Зенит и не попал. До сих пор удивляюсь, как фифа еще зенит не наказывает за расизм.
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GoldPlayFIFARus9
1520969862
Во 1-х,ни Халк ни Витсель не являются ни неграми,ни уж тем более Африканцами. Один латинос,другой из смесь европейца,с центральной Америкой. Во 2-х,я чё то не припомню ни одного качественного игрока,которого бы смог пропихнуть Селюк. Одни понты за счёт Туре, которого подцепил на Украине случайным образом. По факту от него только самопиар в СМИ, КПД стремится к нулю
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Татарин за ЦСКА
1520970216
Посчитали,что Нобоа лучше Яя Туре!!!Это вообще как???Это у кого такая мысль пролетела в голове???
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volfrik
1520970328
черная обезьяна собиралась в Россию?! да ему бы за 2013 год многие припомнили
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ПаХан638
1520970342
Витсель чёрный?
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vitvik
1520971112
Яя везде расизм видится. Страшно подумать, что он скажет про «Зенит», после того, как поиграет там некоторое время!
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СОКОЛ САРАТОВ
1520980094
да хватит уже ныть ведь играли же на старте супер а потом покатились вниз
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neveldomha
1521005465
Не знал, что Халк негр)))
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Bivaliy67
1521008002
Не было?.. Сам то слышал себя? Только что назвал игроков классом не ниже Туре, не говоря уже о Это О, Карлосе, и Диарра... Либо сотрудник "СС" совсем "заговорился"...
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Полная Канистра
1521022940
селюк уже не знает куда свои товары спихнуть торговец базарный который всё время кричит //Подходи налетай последние и очень свежий//
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