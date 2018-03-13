Манчини приглашал в «Зенит» Яя Туре, но клуб наложил запрет на трансфер

Агент полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк рассказал, что главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини приглашал африканца в сине-бело-голубой клуб.

«Роберто Манчини хотел пригласить в «Зенит» Яя Туре, но в клубе не дали. Видимо, посчитали, что Кристиан Нобоа лучше. До него Лучано Спаллетти лично мне звонил и точно так же говорил, что хотел, чтобы в команду пришел Туре. А «Зениту» сейчас просто необходим системообразующий игрок.

Не взяли, потому что он темнокожий? Не думаю. Были ведь уже и Аксель Витсель, и Халк, и другие. С этой темой надо уже заканчивать. Туре – футболист высочайшего калибра, который выиграл в жизни всe что только возможно. Можно спросить у того же Бранислава Ивановича, играл ли в России футболист подобного уровня. Таких мастеров здесь никогда не было, нет и вряд ли будут», – сказал Селюк.

Манчини тренирует «Зенит» с лета 2017 года.