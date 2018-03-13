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    Бубнов: «На просмотре у Черчесова находятся все стабильно играющие российские защитники»

    Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку вратарской и защитной линии, которые вызваны главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на ближайшие товарищеские игры.

    Напомним, что матч со сборной Бразилии состоится в пятницу, 23 марта, а игра против Франции – 27 марта.

    – В России высокая конкуренция среди вратарей. Почему вызван Габулов, который сел на скамейку в «Брюгге»?

    – Черчесов доверяет Габулову, рассматривает его в качестве третьего вратаря. Владмир, в свою очередь, знает требования тренерского штаба и, очевидно, полезен в рабочем процессе, возможно, в общекомандной коммуникации. И потом позиция третьего вратаря – все-таки не такая ответственная, как прочие. Но если Габулов вовсе будет лишен практики, а также приглашенный Селихов надежно проявит себя в игре за «Спартак», то в итоговую заявку попадет последний.

    – Гранат и Семенов – ожидаемые кандидаты на замену выбывших Васина и Джикии. Каким теперь должно быть оптимальное сочетание обороны?

    – Гранат и Семенов – ведущие центральные защитники в своих клубах, на которых Черчесов уже обращал внимание. Более того, у Граната сыгранная связка с основным представителем сборной Кудряшовым, с которым он действовал бок о бок и в «Ростове», и в «Рубине». На просмотре у Черчесова, думаю, сегодня находятся все стабильно играющие защитники с российским паспортом. Это наверняка и Беляев из «Арсенала», и Буйволов из «Тосно» и другие. Когда Новосельцев дойдет до основы «Арсенала», он также попадет в список претендентов, если будет действовать уверенно. Возможно ли теперь изменение схемы в задней линии? Черчесов и прежде пробовал разные сочетания с двумя и тремя центральными, так что выводы в этом смысле будем делать после Бразилии и Франции. Как и по оптимальному сочетанию.

    Источник: Sportbox.ru

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    13.03.2018 06:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 14 марта 2018, 16:31

      Забавно, что Караваева игнорит не только Черчесов, но даже и Бубнов про него тут не упомянул!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 13:02

      Все по делу.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      саня 73 13 марта 2018, 09:00

      Если будут играть игроки из провинции это очень хорошо .если их сегодняшние клубы их продадут это тоже хорошо
      - заработают
      -для других стимул расти
      наконецто небольшие клубы будут не бюджет осваивать а хоть немного зарабатывать готовя футболистов на продажу.
      пример Зинченко вчера Уфа сегодня М сити

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 13 марта 2018, 08:16

      В сборную выставить полностью состав СКА-Хабаровска и в нападении одного
      Ф. Смолова. Смолов забивает один-два гола, а противник будет доходить только
      до середины поля.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 13 марта 2018, 08:13

      Почему был вызван габулов в очередной раз, он что взятку дал нашему физруку?
      по каким заслугам вызваны смольников, кутепов?
      зачем сборной нужны старые комбаров и жирков!!
      И вот почему не вызван Митрюшкин и караваев?!
      ГНАТЬ ЛЫСОГО ФИЗРУКА НА****

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 07:04

      В сборной будут играть игроки из Тосно Арсенала-это возможно даже хорошо!!!!

      3
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 08:13

      Для кого? Для Тосно и Арсенала? Они потом этих игроков дороже продадут.

      3
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      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Отчаянный Пердун 13 марта 2018, 10:47

      Да,ты правильно меня понял)))

      2
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