Бубнов: «На просмотре у Черчесова находятся все стабильно играющие российские защитники»

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку вратарской и защитной линии, которые вызваны главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на ближайшие товарищеские игры.

Напомним, что матч со сборной Бразилии состоится в пятницу, 23 марта, а игра против Франции – 27 марта.

– В России высокая конкуренция среди вратарей. Почему вызван Габулов, который сел на скамейку в «Брюгге»?

– Черчесов доверяет Габулову, рассматривает его в качестве третьего вратаря. Владмир, в свою очередь, знает требования тренерского штаба и, очевидно, полезен в рабочем процессе, возможно, в общекомандной коммуникации. И потом позиция третьего вратаря – все-таки не такая ответственная, как прочие. Но если Габулов вовсе будет лишен практики, а также приглашенный Селихов надежно проявит себя в игре за «Спартак», то в итоговую заявку попадет последний.

– Гранат и Семенов – ожидаемые кандидаты на замену выбывших Васина и Джикии. Каким теперь должно быть оптимальное сочетание обороны?

– Гранат и Семенов – ведущие центральные защитники в своих клубах, на которых Черчесов уже обращал внимание. Более того, у Граната сыгранная связка с основным представителем сборной Кудряшовым, с которым он действовал бок о бок и в «Ростове», и в «Рубине». На просмотре у Черчесова, думаю, сегодня находятся все стабильно играющие защитники с российским паспортом. Это наверняка и Беляев из «Арсенала», и Буйволов из «Тосно» и другие. Когда Новосельцев дойдет до основы «Арсенала», он также попадет в список претендентов, если будет действовать уверенно. Возможно ли теперь изменение схемы в задней линии? Черчесов и прежде пробовал разные сочетания с двумя и тремя центральными, так что выводы в этом смысле будем делать после Бразилии и Франции. Как и по оптимальному сочетанию.