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  • Бубнов: «На просмотре у Черчесова находятся все стабильно играющие российские защитники»

Бубнов: «На просмотре у Черчесова находятся все стабильно играющие российские защитники»

13 марта 2018, 06:55
8

Известный российский футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку вратарской и защитной линии, которые вызваны главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым на ближайшие товарищеские игры.

Напомним, что матч со сборной Бразилии состоится в пятницу, 23 марта, а игра против Франции – 27 марта.

– В России высокая конкуренция среди вратарей. Почему вызван Габулов, который сел на скамейку в «Брюгге»?

– Черчесов доверяет Габулову, рассматривает его в качестве третьего вратаря. Владмир, в свою очередь, знает требования тренерского штаба и, очевидно, полезен в рабочем процессе, возможно, в общекомандной коммуникации. И потом позиция третьего вратаря – все-таки не такая ответственная, как прочие. Но если Габулов вовсе будет лишен практики, а также приглашенный Селихов надежно проявит себя в игре за «Спартак», то в итоговую заявку попадет последний.

– Гранат и Семенов – ожидаемые кандидаты на замену выбывших Васина и Джикии. Каким теперь должно быть оптимальное сочетание обороны?

– Гранат и Семенов – ведущие центральные защитники в своих клубах, на которых Черчесов уже обращал внимание. Более того, у Граната сыгранная связка с основным представителем сборной Кудряшовым, с которым он действовал бок о бок и в «Ростове», и в «Рубине». На просмотре у Черчесова, думаю, сегодня находятся все стабильно играющие защитники с российским паспортом. Это наверняка и Беляев из «Арсенала», и Буйволов из «Тосно» и другие. Когда Новосельцев дойдет до основы «Арсенала», он также попадет в список претендентов, если будет действовать уверенно. Возможно ли теперь изменение схемы в задней линии? Черчесов и прежде пробовал разные сочетания с двумя и тремя центральными, так что выводы в этом смысле будем делать после Бразилии и Франции. Как и по оптимальному сочетанию.

Источник: Sportbox.ru
Чемпионат мира Россия Габулов Владимир Гранат Владимир Селихов Александр Бубнов Александр
Комментарии (8)
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Татарин за ЦСКА
1520913854
В сборной будут играть игроки из Тосно Арсенала-это возможно даже хорошо!!!!
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Гуус
1520917981
Почему был вызван габулов в очередной раз, он что взятку дал нашему физруку? по каким заслугам вызваны смольников, кутепов? зачем сборной нужны старые комбаров и жирков!! И вот почему не вызван Митрюшкин и караваев?! ГНАТЬ ЛЫСОГО ФИЗРУКА НА****
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vladimir-7
1520918191
В сборную выставить полностью состав СКА-Хабаровска и в нападении одного Ф. Смолова. Смолов забивает один-два гола, а противник будет доходить только до середины поля.
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саня 73
1520920847
Если будут играть игроки из провинции это очень хорошо .если их сегодняшние клубы их продадут это тоже хорошо - заработают -для других стимул расти наконецто небольшие клубы будут не бюджет осваивать а хоть немного зарабатывать готовя футболистов на продажу. пример Зинченко вчера Уфа сегодня М сити
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zigbert
1520935328
Все по делу.
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Обер-КанцлерЪ
1521034277
Забавно, что Караваева игнорит не только Черчесов, но даже и Бубнов про него тут не упомянул!
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