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    Нойштедтер, Гранат и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

    Стали известны игроки, вызванные в сборную России на товарищеские поединки с Бразилией (23 марта, Москва, 19:00) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18:50). Тренерский штаб национальной команды пригласил для подготовки к матчам 28 футболистов.

    Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

    Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»).

    Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

    В данном списке возможны изменения. Подготовка сборной ко встречам с трехцветными и «селесао» начнется 18 марта в Новогорске.

    Источник: РФС

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    12.03.2018 14:31
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:46

      что имеем то имеем, приходиться лепить из тех кто есть, но вызов Габулова удивил.

      1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 марта 2018, 17:57

      с такой командой я не уверен что и в ничью с Саудовской Аравией сыграем.... всем просрем 99% и будем дома смотреть ЧМ =))

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 12 марта 2018, 17:52

      у Черчеса уже усы дрожат.. знает , что обосрется, речь небось уже готовит, что он просто отрабатывал схемы и пробовал новые связки

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 12 марта 2018, 17:48

      Габулова наверное для авторитета в раздевалке берет,выпускать явно не будет...

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Romio-xxx 14 марта 2018, 16:19

      А может Черчесов Габулова нападающим поставит!!! Вон у Верблума как здорова получается. Габулов забивать начнёт, а Черчесов Дзюбе Messenger слать будет!

      0
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      Рейтинг: +102

      Shogun 12 марта 2018, 17:06

      Логика 3,14здец все лавочники бл9

      -1
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus 12 марта 2018, 16:24

      Вот эта упертость Черчесова напрягает.Габулов,Нойштедтер,Рауш,Смольников,Ерохин и возможно даже Черышев лишние

      4
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      Рейтинг: +380

      Гуус > SpazMatikus 12 марта 2018, 17:42

      черышев, рауш не лишние а наоборот необходимые игроки, а вот комбаров, кутепов и жирков это КАРАУУЛ

      -1
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > SpazMatikus 12 марта 2018, 17:53

      и первый в Списке должен быть бездарный КУТЕПОВ

      0
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      Рейтинг: +283

      SpazMatikus > вместе с ЦСКА 13 марта 2018, 07:24

      Кутепов,конечно не самый надежный цз и в клубе это по сути игрок замены,но сборная играет в три цз!А при этой схеме подразумевается постоянная сраховка партнера,поэтому его место в сборной еще хоть как то объяснимо,для того же запаса.За неимением других,более сильных.Ну не Набабкина же с Игнашевичем 50 летним звать

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > SpazMatikus 13 марта 2018, 09:31

      да Набабкин играет надежнее, чем косяк Кутепов

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > Гуус 14 марта 2018, 16:23

      Лучше Скопинцева(ЛЗ) из Ростова попробовать и Грицаенко(ЦЗ) из Краснодара

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 16:04

      Что есть то есть.

      3
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      Рейтинг: +380

      Гуус 12 марта 2018, 15:41

      По вратарям: опять габулова вызвали да и не понятно за какие заслуги лунева тоже, когда Беленов и Джанаев играют намного сильнее тех...

      по защите: нойштедтер же травмирован зачем его вызывать или там не серьезно?
      Кутепов серьезно, после того как он в одиночку помог бильбао одолеть спартак?
      Жирков и комбаров тоже не понятно зачем - ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ ПЕНСИОНЕРЫ!!
      про смольникова вообще не о чем говорить ибо вообще не заслуженный вызов в сборную, по игре которую он показывает он должен играть в ФНЛ!

      по полузащите: все ок!

      нападение: ок !

      3
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      ...
      Рейтинг: +380

      Гуус > Гуус 12 марта 2018, 15:41

      и вообще почему вызываются жирков и комбаров, но б*** нельзя вызвать Андрея Аршавина, он сейчас играет намного сильнее этих 2,

      4
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      ...
      Рейтинг: +102

      Shogun > Гуус 12 марта 2018, 17:07

      Какой Аршавин иди проспись, играет в дворовом чемпионате

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon > Гуус 12 марта 2018, 17:30

      Лучше Онопко :)

      0
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА > WhiteEgon 12 марта 2018, 17:55

      ну он и сейчас посильнее кутепова сыграет....

      -1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 12 марта 2018, 15:30

      Габулов? у нас, что нет других вратарей? он на лавку сел в Бельгии!!! Что за маразм!!!

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      Рейтинг: +102

      Shogun > absent32 12 марта 2018, 17:09

      Он родственник усатого, мне вот интересно, что там делает хрусталь и бревна из Рубина, да горе-нападающий еще тут

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2018, 15:17

      Андрей Аршавин умел играть в футбол. Эти нет.

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