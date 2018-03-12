Нойштедтер, Гранат и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

Стали известны игроки, вызванные в сборную России на товарищеские поединки с Бразилией (23 марта, Москва, 19:00) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18:50). Тренерский штаб национальной команды пригласил для подготовки к матчам 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

В данном списке возможны изменения. Подготовка сборной ко встречам с трехцветными и «селесао» начнется 18 марта в Новогорске.