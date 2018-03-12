Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойштедтер, Гранат и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

Нойштедтер, Гранат и Черышев вызваны в сборную России на матчи с Бразилией и Францией

12 марта 2018, 14:31
24

Стали известны игроки, вызванные в сборную России на товарищеские поединки с Бразилией (23 марта, Москва, 19:00) и Францией (27 марта, Санкт-Петербург, 18:50). Тренерский штаб национальной команды пригласил для подготовки к матчам 28 футболистов.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»).

Защитники: Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба – «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба – «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»).

Полузащитники: Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все – «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба – ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба – «Зенит»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба – «Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Антон Заболотный, Александр Кокорин (оба – «Зенит»), Федор Смолов («Краснодар»).

В данном списке возможны изменения. Подготовка сборной ко встречам с трехцветными и «селесао» начнется 18 марта в Новогорске.

Источник: РФС
Чемпионат мира Россия Франция Бразилия
Комментарии (24)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
insider_retro
1520855935
Даа... У Габулова практика в Брюгге - зашатаешься от статистики и успеха... С защитой, как обычно, беда... Одна, надежда на бразильскую систему - забьём больше, чем пропустим! Хочется думать, что коуч знает, что делает и делать потом...
Ответить
Dimon 007
1520855940
Дзагоев, Акинфеев, Самедов,Жирков,и тройка нападения это лишние в списке...
Ответить
МЯСО87
1520856738
Я оптимист... но сборной я тут не вижу
Ответить
Zeff
1520857070
Андрей Аршавин умел играть в футбол. Эти нет.
Ответить
absent32
1520857834
Габулов? у нас, что нет других вратарей? он на лавку сел в Бельгии!!! Что за маразм!!!
Ответить
Гуус
1520858467
По вратарям: опять габулова вызвали да и не понятно за какие заслуги лунева тоже, когда Беленов и Джанаев играют намного сильнее тех... по защите: нойштедтер же травмирован зачем его вызывать или там не серьезно? Кутепов серьезно, после того как он в одиночку помог бильбао одолеть спартак? Жирков и комбаров тоже не понятно зачем - ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЭТИ ПЕНСИОНЕРЫ!! про смольникова вообще не о чем говорить ибо вообще не заслуженный вызов в сборную, по игре которую он показывает он должен играть в ФНЛ! по полузащите: все ок! нападение: ок !
Ответить
zigbert
1520859856
Что есть то есть.
Ответить
SpazMatikus
1520861057
Вот эта упертость Черчесова напрягает.Габулов,Нойштедтер,Рауш,Смольников,Ерохин и возможно даже Черышев лишние
Ответить
Shogun
1520863606
Логика 3,14здец все лавочники бл9
Ответить
OfaZavr
1520869600
что имеем то имеем, приходиться лепить из тех кто есть, но вызов Габулова удивил.
Ответить
Главные новости
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь чуть не умер и другие новости
01:56
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
00:46
В Бразилии отказались от игрока «Зенита»
00:11
3
Фото«Барселона» купила обладателя «Золотого мяча»
Вчера, 23:44
1
Бубнов прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
Вчера, 23:38
2
Появилось объяснение, почему Батраков переезжает в Турцию
Вчера, 23:13
2
Кубок России. «Локомотив» уступил «Ростову», пропустив на 94-й
Вчера, 22:49
29
«Лучше схожу на Сергея Жукова»: Круговой – о концерте Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 22:41
5
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+