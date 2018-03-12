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    Черчесов: «Решение Березуцких завершить национальную карьеру можно только уважать»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о завершении карьер Василия и Алексея Березуцких на международном уровне.

    «Тогда я сам попросил Василия не заканчивать карьеру, а приостановить, потому что иногда на эмоциях можно принять решение, а потом об этом жалеть. И мы отнеслись к ситуации нормально. Потом мы встречались и перед Кубком конфедераций, но тогда они не были до конца готовы.

    Конечно, большой плюс в том, что и Василий, и Алексей прекрасно знают, что такое большие турниры, но они приняли такое решение, его можно только уважать.

    Они продолжают играть в клубе. Могу только пожелать им, чтобы они не только доиграли текущий сезон, но и продолжили карьеру в следующем», – рассказал Черчесов.

    Братья дебютировали в составе российской сборной в 2003 году.

    Источник: ТАСС

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    12.03.2018 21:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 13 марта 2018, 14:33

      "Всему свое время!" Здоровья и счастья.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:41

      Поступок заслуживающий уважения.Пусть теперь молодые набираются опыта.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +231

      yanedo 13 марта 2018, 06:48

      путьке с мудко тоже не мешало бы карьеру завершить

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 13 марта 2018, 00:01

      они трезво оценивают и себя и уровень сборной... чего не скажешь о многих "экспертах"...

      0
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 12 марта 2018, 21:22

      А на хрена позориться в составе этой сборной? Конечно, не патриотично.... Без безруцких и безноцких сыграем!
      РОССИЯ -ЧЕМПИОН МИРА во ВСЁМ!!!

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 12 марта 2018, 21:18

      и угораздило же нас домашний мундиаль, встречать с таким надутым павлином

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