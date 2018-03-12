Черчесов: «Решение Березуцких завершить национальную карьеру можно только уважать»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о завершении карьер Василия и Алексея Березуцких на международном уровне.

«Тогда я сам попросил Василия не заканчивать карьеру, а приостановить, потому что иногда на эмоциях можно принять решение, а потом об этом жалеть. И мы отнеслись к ситуации нормально. Потом мы встречались и перед Кубком конфедераций, но тогда они не были до конца готовы.

Конечно, большой плюс в том, что и Василий, и Алексей прекрасно знают, что такое большие турниры, но они приняли такое решение, его можно только уважать.

Они продолжают играть в клубе. Могу только пожелать им, чтобы они не только доиграли текущий сезон, но и продолжили карьеру в следующем», – рассказал Черчесов.

Братья дебютировали в составе российской сборной в 2003 году.