Гаджиев: «Спартак» сильно превосходил «СКА-Хабаровск», а в матче «Ростов» – «Зенит» играли две равные команды»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о матчах 22-го тура РФПЛ «Спартак» – «СКА-Хабаровск» (1:0) и «Ростов» – «Зенит» (0:0).

«Если во встрече «Спартак» – «СКА-Хабаровск» преимущество красно-белых было заметно, и разница в уровне мастерства была колоссальная, то в матче «Зенита» с «Ростовом» потенциал петербуржцев безусловно выше ростовчан, но в самой игре этого не было видно. На поле играли две примерно равные команды. Причeм у «Ростова», можно сказать, что возможностей забить было даже немного больше.

Было много борьбы. Поле было непростым, неровным. Трудная игра со множеством борьбы, в которой «Ростов» был ближе к голу», – сказал Гаджиев.