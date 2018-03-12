Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гаджиев: «Спартак» сильно превосходил «СКА-Хабаровск», а в матче «Ростов» – «Зенит» играли две равные команды»

    Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о матчах 22-го тура РФПЛ «Спартак»«СКА-Хабаровск» (1:0) и «Ростов»«Зенит» (0:0).

    «Если во встрече «Спартак» – «СКА-Хабаровск» преимущество красно-белых было заметно, и разница в уровне мастерства была колоссальная, то в матче «Зенита» с «Ростовом» потенциал петербуржцев безусловно выше ростовчан, но в самой игре этого не было видно. На поле играли две примерно равные команды. Причeм у «Ростова», можно сказать, что возможностей забить было даже немного больше.

    Было много борьбы. Поле было непростым, неровным. Трудная игра со множеством борьбы, в которой «Ростов» был ближе к голу», – сказал Гаджиев.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.03.2018 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 марта 2018, 18:39

      все по делу, видит наметанный, опытный глаз как на самом деле.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4803

      Стикс1905 12 марта 2018, 17:43

      Два равные команды , три разные клуб и четыре красивых судья )))'

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      Colonist 12 марта 2018, 15:16

      Спартак после досадного и необязательного проигрыша в Питере, существенно прибавил, Зенит - напротив, существенно сдал. Все верно. Спартак сейчас сильнее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 12 марта 2018, 15:10

      Зенит и Спартак сыграли плохо. Вот и всё.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 12 марта 2018, 14:39

      При КОЛОССАЛЬНОЙ разнице между командами, забивать гол на 90 минуте, это не есть признак КОЛОССАЛЬНОГО мастерства.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > mamba9090909 12 марта 2018, 14:55

      Матч смотрел?! Или только табло увидел?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > mamba9090909 12 марта 2018, 14:59

      совершенно верно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6940

      mamba9090909 > 12 марта 2018, 18:08

      Когда команда СИЛЬНО превосходит соперника, она начинает забивать на ПЕРВЫХ минутах, а не дожимает соперника на ПОСЛЕДНЕЙ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      Seraffim > mamba9090909 12 марта 2018, 20:59

      Ну, не всегда. Есть масса примеров, когда более мастеровитая команда не может добиться положительного результата, а иногда даже и проигрывает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +238

      za logiku > Seraffim 13 марта 2018, 14:03

      Ты с ботом разговариваешь))) не объяснить, не доказать, не переспорить)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11