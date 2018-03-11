Каррера: «СКА-Хабаровск»? Да, они последние, но легкой игры мы не ожидаем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Мысли о том, что нам предстоит тяжелый матч. «СКА-Хабаровск» занимает последнее место в таблице, но предстоит тяжелый футбол. Легкой игры мы не ожидаем.

Удобнее ли играть после конкурентов? До или после – надо играть. Мы должны думать только о себе.

Почему Ханни в старте? Я сделал такой выбор на этой неделе. И все», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».