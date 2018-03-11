Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каррера: «СКА-Хабаровск»? Да, они последние, но легкой игры мы не ожидаем»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска».

    Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Мысли о том, что нам предстоит тяжелый матч. «СКА-Хабаровск» занимает последнее место в таблице, но предстоит тяжелый футбол. Легкой игры мы не ожидаем.

    Удобнее ли играть после конкурентов? До или после – надо играть. Мы должны думать только о себе.

    Почему Ханни в старте? Я сделал такой выбор на этой неделе. И все», – сказал Каррера в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.03.2018 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +385

      VOLK83 11 марта 2018, 19:35

      Лошары мясные)), пенальти не забили ржунимагу)))

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11