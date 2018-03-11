Гаджиев: «Зенит» играет далеко от своих максимальных возможностей»

Бывший главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев оценил работу наставника «Зенита» Роберто Манчини.

— Для того чтобы ставить этому итальянскому специалисту итоговую оценку, должно пройти время. Однако сразу вспоминается Луческу. Он тоже не сделал «Зенит» чемпионом, вполне возможно, это не удастся и Манчини. К тому же сине-бело-голубые играют далеко от своих максимальных возможностей. В том же «Локомотиве» Семин выжимает из команды все соки, все, на что она способна. В «Зените» я подобного не наблюдаю, они не используют свой потенциал.

— Оцените шансы «Зенита» в очном споре с «Ростовом».

— Игра получится непростой для обоих соперников. На «Зенит» будет давить фактор гостевого поля, «Ростову» же, напротив, родные трибуны придадут уверенности. Я внимательно наблюдаю за донской командой. Подопечные Карпина достойно выглядят в атаке и способны провести этот матч на встречных курсах.

Матч «Ростов» – «Зенит» пройдет сегодня и начнется в 14:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию встречи.