ФНЛ. «Енисей» разгромил «Зенит-2», «Крылья Советов» победили «Тюмень»

«Енисей» в гостях нанес крупное поражение «Зениту-2.» в матче 27-го тура ФНЛ. За красноярскую команду дублем отметился Обрадович. Еще один мяч на счету Харитонова.

В другой встрече «Крылья Советов» на свое поле переиграли «Тюмень». Голы на свой счет в составе самарцев записали Алиев и Чочиев.

Россия. Первенство ФНЛ. 27-й тур

Зенит-2 – Енисей – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Обрадович, 13; 0:2 – Обрадович, 60; 0:3 – Харитонов, 80.

Крылья Советов – Тюмень – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Алиев, 49; 2:0 – Чочиев, 86.

Удаление: нет – Козлов, 76.

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