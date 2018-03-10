ФНЛ. «Енисей» разгромил «Зенит-2», «Крылья Советов» победили «Тюмень»

«Енисей» в гостях нанес крупное поражение «Зениту-2.» в матче 27-го тура ФНЛ. За красноярскую команду дублем отметился Обрадович. Еще один мяч на счету Харитонова.
В другой встрече «Крылья Советов» на свое поле переиграли «Тюмень». Голы на свой счет в составе самарцев записали Алиев и Чочиев.
Россия. Первенство ФНЛ. 27-й тур
Голы: 0:1 – Обрадович, 13; 0:2 – Обрадович, 60; 0:3 – Харитонов, 80.
Крылья Советов – Тюмень – 2:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Алиев, 49; 2:0 – Чочиев, 86.
Удаление: нет – Козлов, 76.
Источник: Бомбардир.ру