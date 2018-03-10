Канунников: «Переехал в Хабаровск из-за Билялетдинова»

Нападающий «СКА-Хабаровска» Максим Канунников рассказал, что стало ключевой причиной его перехода в дальневостоный клуб. Игрок, напомним, пришел из казанского «Рубина».

«На мой переход в СКА повлияла совместная работа с Ринатом Билялетдиновым в Казани. Мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем по телефону. Я очень хорошо знаю, как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.

Откровенно говоря, для меня это было непростое решение. Однако сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр, и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь, конечно, не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум», – сказал форвард.

«СКА-Хабаровск» – слабейшая команда РФПЛ (последнее место в таблице).