Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Канунников: «Переехал в Хабаровск из-за Билялетдинова»

    Нападающий «СКА-Хабаровска» Максим Канунников рассказал, что стало ключевой причиной его перехода в дальневостоный клуб. Игрок, напомним, пришел из казанского «Рубина».

    «На мой переход в СКА повлияла совместная работа с Ринатом Билялетдиновым в Казани. Мы очень долго перед этим разговаривали с Ринатом Саяровичем по телефону. Я очень хорошо знаю, как его профессиональный уровень, так и личные человеческие качества. Очень подкупает то, что он всегда открыто и прямо говорит то, что думает.

    Откровенно говоря, для меня это было непростое решение. Однако сейчас я полностью сконцентрирован на работе и думаю только о футболе. Никаких негативных мыслей у меня нет. У нас осталось только девять игр, и мне очень хочется помочь команде как-то исправить положение. Календарь, конечно, не из простых, но пока есть шансы, мы должны выжимать максимум», – сказал форвард.

    «СКА-Хабаровск» – слабейшая команда РФПЛ (последнее место в таблице).

    Источник: ФК «СКА-Хабаровск»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.03.2018 10:11
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 11 марта 2018, 00:36

      Бла-бла-бла
      А подавал надежды

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 10 марта 2018, 10:47

      Макс Хабаров усилит, несомненно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 10 марта 2018, 10:13

      мда...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11