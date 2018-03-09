Геркус: «Локомотив» будет биться с «Атлетико» до последнего»

Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» со счетом 0:3.

«Бились как могли, но это «Атлетико» – одна из лучших команд мира.

Будем бороться до последнего, до встречи в Черкизове. Ребятам нужна ваша поддержка», – написал Геркус на своей странице в инстаграме.

Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.