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    Геркус: «Локомотив» будет биться с «Атлетико» до последнего»

    Президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Атлетико» со счетом 0:3.

    «Бились как могли, но это «Атлетико» – одна из лучших команд мира.

    Будем бороться до последнего, до встречи в Черкизове. Ребятам нужна ваша поддержка», – написал Геркус на своей странице в инстаграме.

    Ответная встреча пройдет в Москве 15 марта.

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    Источник: Instagram

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    09.03.2018 01:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 9 марта 2018, 10:57

      Игра в Мадриде - это конечно ПОЗОР!!!! Не знаю почему Ю.П. не даёт играть Ари! Надежда на благоприятный исход практически равна НУЛЮ! Локо и Атлетико просто находятся на разных полюсах! Но тем не менее в ответной игре нужно дать бой не оглядываясь на результат в Мадриде!!!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Fan Loko mik 9 марта 2018, 13:18

      Значит, есть основания опасаться за его здоровье... Ари и Джефа вчера сильно не хватало. Эдер ничего не показал, увы...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 10:13

      хлопнуть дверью конечно стоит постараться да и ради своего престижа, но кардинально что-то перевернуть вряд ли возможно.

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      Рейтинг: +2460

      Аид666 9 марта 2018, 09:47

      не игра, а мандраж сплошной... даже Рубин против Барсы так не мандражировал...

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:36

      Хотя бы набрать очки для рейтинга УЕФА.

      2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 9 марта 2018, 09:25

      А стоит ли упираться, может лучше отыграть хорошо в чемпионате? Первое место очень близко в этом году!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 06:43

      маловероятно,что отыграются с 3:0,но будем надеяться!!!!

      3
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      Рейтинг: +224

      Хакасия 9 марта 2018, 06:27

      Верим!

      1
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      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 01:50

      Хорошей игры 15 марта.

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