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    Дзагоев – о поражении от «Лиона»: «На таком поле тяжело что-то придумать»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о поражении от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Ответная встреча пройдет 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

    «Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли – сделали», – сказал Дзагоев во флеш-интервью.

    ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 23:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:47

      да ладно уж отговорки то придумывать, поле для всех одинаковое просто кто-то воспользовался моментом а кто-то нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 09:15

      Не повезло.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 марта 2018, 07:19

      Условия для всех были одинаковые

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 9 марта 2018, 04:01

      Алан, будь мужиком, не юли, скажи реальную отмазку.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 9 марта 2018, 01:10

      Для Лиона поле, конечно, было другим.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 9 марта 2018, 00:56

      А танцору из Лиона ничего не помешало?

      3
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      Рейтинг: +213

      nik_59 9 марта 2018, 00:09

      Придумай сначала поле.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 9 марта 2018, 00:06

      Гостям было тяжелее вдвойне.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 9 марта 2018, 00:06

      Да там и думать не надо было - просто реализовать имевшиеся моменты.

      2
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 9 марта 2018, 00:02

      Поле было одинаковым для обоих команд.

      3
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