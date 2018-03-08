Дзагоев – о поражении от «Лиона»: «На таком поле тяжело что-то придумать»

да ладно уж отговорки то придумывать, поле для всех одинаковое просто кто-то воспользовался моментом а кто-то нет.
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о поражении от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Ответная встреча пройдет 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.
«Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли – сделали», – сказал Дзагоев во флеш-интервью.
ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что