Дзагоев – о поражении от «Лиона»: «На таком поле тяжело что-то придумать»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился мнением о поражении от «Лиона» (0:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Ответная встреча пройдет 15 марта во Франции и начнется в 23:05 по московскому времени.

«Конечно, не лучший результат, учитывая, что играли дома. Не лучшая игра с нашей стороны. На таком поле тяжело что-то соорудить, придумать. Что смогли – сделали», – сказал Дзагоев во флеш-интервью.

ЦСКА и «Локо» проиграли и не забили. А ругать не за что