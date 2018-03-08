Фанаты ЦСКА – «Лиону»: «Здесь вас ждет Березина»

а я думал они их Березуцкими напугать решили)) ну а если серьезно то молодцы, остроумно придумали!
Болельщики ЦСКА вывесили баннер перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:0, первый тайм).
«Здесь вас ждет Березина», – написано на баннере.
Березина – название реки, через которую переправлялись французские войска во время Отечественной войны 1812 года. Сейчас название этой реки во французском языке синонимично значению «крах», «поражение».
«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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— Ярослав Сусов (@YaroSusov) 8 марта 2018 г.