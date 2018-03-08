Фанаты ЦСКА – «Лиону»: «Здесь вас ждет Березина»

Болельщики ЦСКА вывесили баннер перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:0, первый тайм).

«Здесь вас ждет Березина», – написано на баннере.

Березина – название реки, через которую переправлялись французские войска во время Отечественной войны 1812 года. Сейчас название этой реки во французском языке синонимично значению «крах», «поражение».

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.