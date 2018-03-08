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    Фанаты ЦСКА – «Лиону»: «Здесь вас ждет Березина»

    Болельщики ЦСКА вывесили баннер перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы против «Лиона» (0:0, первый тайм).

    «Здесь вас ждет Березина», – написано на баннере.

    Березина – название реки, через которую переправлялись французские войска во время Отечественной войны 1812 года. Сейчас название этой реки во французском языке синонимично значению «крах», «поражение».

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Twitter

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    08.03.2018 21:43
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    Комментарии45
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 марта 2018, 09:27

      а я думал они их Березуцкими напугать решили)) ну а если серьезно то молодцы, остроумно придумали!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 9 марта 2018, 08:49

      Мы иногда не задумываемся о последствиях.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 9 марта 2018, 01:16

      Необычно) ЗАчёт)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24267

      DOCTOR PENALTY 9 марта 2018, 00:11

      Ну нет здесь никакой политики. Мне понравилось.++++

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 8 марта 2018, 23:42

      Чем хвалишься,на том и провалишься!(русская пословица)))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +759

      sevsor 8 марта 2018, 23:13

      Никогда не понимал фанатов любых клубов выставляющих по собственной глупости и невоспитанности баннеры, на которых написаны высказывания, если не оскорбляющие (хотя и такое сплошь да рядом), то вызывающие раздражение или непонимание гостей. В данном случае самоуверенность фанов ЦСКА напоролась на разбросанные ими же грабли и...получился полный обсерон))

      6
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > sevsor 8 марта 2018, 23:33

      и такие люди живут в нашей стране...пздц....люди старались , здорово придумали , очень тонко...а вам лишь бы обосрать....дожил....не думал что буду фанов цска защищать

      -1
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      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Spartak 777 9 марта 2018, 00:06

      Ты был на матче с Атлетик Б в Москве?
      Наши что то дерзкое показали на баннере?
      Можно было по современному нарисовать Тополь -М или МИГ новый...но не надо было это делать)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +759

      sevsor > Spartak 777 9 марта 2018, 00:10

      люди "здорово придумали , очень тонко.."...вы прикалываетесь? Неужели не понимаете, что такие баннеры показывают низкий культурный уровень написавших такое и необоснованную самоуверенность, граничащую с наглостью?! Ужас, стыдоба...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > soccerfanivan 9 марта 2018, 01:13

      Кому то чёрный юмор по вкусу...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 8 марта 2018, 23:05

      Поторопились!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      Костянfriend 8 марта 2018, 22:59

      Ну и где Березина?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 марта 2018, 22:57

      Как всегда-вместо Березины получили Аустерлиц!

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > soccerfanivan 8 марта 2018, 23:31

      ЗОЛОТЫЕ СЛОВА МОЙ ДРУГ!!!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > soccerfanivan 8 марта 2018, 23:34

      с такой позицией только Собчак поддерживать

      -2
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Spartak 777 8 марта 2018, 23:36

      тебе немного истории поведали,а ты минусуешь без дела...браво

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Vlad_Tverskoy 8 марта 2018, 23:40

      я минусанул из за того что ты про Сталина написал

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Spartak 777 8 марта 2018, 23:41

      Собчак тут вообще не причем)))
      просто не надо путать войну,где люди погибали семьями,целыми поколениями,чтобы ты футбол смотрел спокойно....
      и какие то баннеры не имеющие не какого отношения не к ЦСКА не к Лиону тем более,там дай бог один игрок знает про что вообще баннер был...

      Писали бы на Русском языке...понятные слова
      "Наш Центральный Спортивный Клуб Армии Вас Победит"- Мы сильнее!!!
      а в итоге...

      1
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Spartak 777 8 марта 2018, 23:44

      Сейчас я про Сталина ничего не писал)))
      Да и хрен с ним!
      Добра тебе...
      не собираюсь ругань разводить!
      ВПЕРЕД FCSM

      0
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      ...
      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Vlad_Tverskoy 8 марта 2018, 23:44

      Да на русском конечно же французы все бы поняли ! Это было первую очередь для них

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Spartak 777 8 марта 2018, 23:49

      аааааа....вот оно что,они прочитали и от обоссаки решили один по скромному заковырять)))
      да хоть на АЛЖИРСКОМ напиши на стадионе мля.через 2 минуты все переведут и будут в курсе)))не смеши друг

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy > Spartak 777 8 марта 2018, 23:51

      да и ладно,так зацепились слегка!
      Твое мнение при тебе,мое при мне!!
      Добра!

      0
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      ...
      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 > soccerfanivan 9 марта 2018, 01:26

      Не люблю я политику на спортивном сайте, но, кроме упомянутой Второй Мировой, Сталин, Ежов и НКВД перебили около миллиона своих же граждан в период "Большого террора" в 1937-38 гг под предлогом "врагов социализма". И еще сотни тысяч пересажали по тюрьмам.

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Spartak 777 11 марта 2018, 08:37

      С твоей позицией толко хрен у Вовы поддерживать :)))

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > la verdad 11 марта 2018, 08:58

      а тебе у кого ? у Навального ?)))

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Spartak 777 11 марта 2018, 09:49

      не он шлифует у собчак пилотку !

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > soccerfanivan 11 марта 2018, 10:08

      а для такой страны только и нужен сталин ! что уж говорить если сосед на соседа донос писал в нквд !!

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      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 марта 2018, 22:55

      очень страшно сделали

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