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    «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в зеленой форме

    «Локомотив» выйдет в зелено-красном комплекте формы на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».

    Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    08.03.2018 19:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +90

      alikatos 8 марта 2018, 19:42

      0-1 локо

      -1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 19:25

      Блин,ну как же хочется победы хотя бы одного из наших клубов,хотя бы одного!!!!
      Удачи,"паровоз"!!!

      3
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 8 марта 2018, 20:45

      Как по мне - у Локо меньше всех шансов т.к. соперник наиболее стабильный попался.
      Зенит и ЦСКА могут еще побороться...
      Всем нашим клубам удачи!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > panmon 8 марта 2018, 20:51

      Согласен с тобой,но всё равно всем удачи!!!! и Динамо К тоже

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Татарин за ЦСКА 9 марта 2018, 12:06

      так пока и выходит, ну а Динамо лучше всех:)

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