«Локомотив» сыграет с «Атлетико» в зеленой форме

0-1 локо
«Локомотив» выйдет в зелено-красном комплекте формы на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».
Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
«Локомотив» выйдет в зелено-красном комплекте формы на матч 1/8 финала Лиги Европы против «Атлетико».
Встреча пройдет в Мадриде и начнется в 21:00 по московскому времени.
twit text
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 8 марта 2018 г.
Блин,ну как же хочется победы хотя бы одного из наших клубов,хотя бы одного!!!!
Удачи,"паровоз"!!!
Как по мне - у Локо меньше всех шансов т.к. соперник наиболее стабильный попался.
Зенит и ЦСКА могут еще побороться...
Всем нашим клубам удачи!
так пока и выходит, ну а Динамо лучше всех:)