Матюиди рад, что Игуаин и Дибала играют за «Ювентус»

Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди считает, что преимущество его команде в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» обеспечил класс Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.

«Игуаин и Дибала действительно великолепные футболисты. Мы очень рады, что у нас в команде есть игроки такого высокого класса. Они в любой момент могут решить исход матча.

Надеюсь, что мы продолжим в таком же духе и пройдем очень далеко», – заявл футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.