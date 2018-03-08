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    Матюиди рад, что Игуаин и Дибала играют за «Ювентус»

    Полузащитник «Ювентуса» Блейз Матюиди считает, что преимущество его команде в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» обеспечил класс Гонсало Игуаина и Пауло Дибалы.

    «Игуаин и Дибала действительно великолепные футболисты. Мы очень рады, что у нас в команде есть игроки такого высокого класса. Они в любой момент могут решить исход матча.

    Надеюсь, что мы продолжим в таком же духе и пройдем очень далеко», – заявл футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» – «Ювентус» завершился со счетом 1:2. В первой встрече команды не смогли выявить победителя – 2:2.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 06:28
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